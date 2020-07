Bruno Pereira, Diretor Artístico da Poster e do Departamento, agência que organiza o evento, comenta que “temos tido um incrível feedback sobre a nossa coragem e ousadia por termos avançado com a exposição numa altura tão desafiante. Para além disso nos encher de orgulho, dá-nos também a vontade imensa de manter as ruas de Marvila repletas de arte nas paredes”.

Sobre o facto de nesta quinta edição a Poster se prolongar até ao final do verão, o responsável sublinha que: “mais do que permitirmos que mais pessoas possam ver a exposição durante todo o verão, vemos nesta decisão uma das formas de apoiar a comunidade e os negócios locais, promovendo uma maior circulação naquela zona, respeitando toda a segurança que os tempos exigem”, concluiu o responsável.

Além dos nomes já mencionados, a mostra integra obras de Jorge Vieira; Ailton Neto Aka Okutua; da ilustradora Vanessa Teodoro; do vencedor do Prémio Nacional de Ilustração (1999) André Letria; de Carol From Lisbon; Joana Ramalho do projeto Manicómio; Carlo Duina; de Luís Mileu; de Seamus Murphy; Primoz Lukesic; Helena Hauss, Paulo Romão Brás, de Hugo Moxxo, e ainda de Teresa Murta.

Alguns dos cartazes em mostra encontram-se à venda na página da iniciativa.