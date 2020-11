Neste universo rico de propostas, lojas, restaurantes, hotéis, salas de espetáculos e serviços falam a uma só voz com o objetivo de dar a conhecer a todos as novidades que se podem desfrutar no Luxury District da capital.

A Associação Avenida da Liberdade tem vindo a desenvolver desde maio iniciativas com os seus associados, convidando visitantes a deslocarem-se à avenida mais emblemática do país em todo o conforto e segurança. Agora em novembro, os associados formalizam definitivamente esta parceria através de uma presença conjunta nas redes sociais e antes do Natal, irão lançar um site conjunto. Neste universo rico de propostas, lojas, restaurantes, hotéis, salas de espetáculos e serviços falam a uma só voz com o objetivo de dar a conhecer a portugueses e estrangeiros todas as novidades que se podem desfrutar no Luxury District da capital. Graças a uma comunicação integrada nas suas várias plataformas digitais – IG @avenida.liberdade e Facebook Avenida Liberdade -, é possível agora seguir, tudo o que de melhor se pode encontrar na Avenida desde marcas exclusivas, hotéis de sonho, gastronomia portuguesa e internacional e serviços personalizados. Uma vez que os tempos que atravessamos exigem novos desafios, lojas, restaurantes e hotéis adotaram rigorosas medidas de proteção e aprimoraram os seus serviços para que de uma forma segura e personalizada todos os visitantes possam continuar a desfrutar a Avenida. Nos períodos de maior recolhimento, saiba que pode continuar a fazer as suas compras de Natal da forma mais prática, usufruindo de serviços como o Pick&Collect, Take-Away ou entrega ao domicílio. Para que também no conforto da sua casa possa usufruir dos prazeres da Avenida. Conheça as promoções de Black Friday da Avenida A maioria das lojas apresentam campanhas de 30% a 50%, em artigos selecionados e convidam os seus clientes e visitá-las ou usufruir dos serviços de virtual shopping e/ou pick and collect. Já os restaurantes, mantém as melhores praticas de segurança e reforçam a importância de mantermos este setor dinâmico e ativo. Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram