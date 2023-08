Se estiver de passagem ou viver na Madeira, marque na sua agenda: todas as quintas-feiras, entre as 19h e as 23h, o B-Heaven Rooftop Bar, do Barceló Funchal Oldtown, quer ser o espaço escolhido para desfrutar dos fins de tarde de verão, onde não vai faltar música, convívio e animação. A vista panorâmica para o oceano é um plus.

As Summer Sessions começam já esta quinta-feira, 3 de agosto, cuja temática é “Bordadeiras Night”, uma homenagem a uma das tradições da ilha. A festa está a cargo do Dj Vítor Freitas, acompanhado por um espetáculo de videomapping da autoria da Visual Glitch Artists. A noite culmina num live act em homenagem às bordadeiras.

Nas seguintes quintas-feiras, dias 10 e 17, seguem-se as ‘Groovy Nights’, com a Dj Natacha.

À parte das quintas-feiras, destaque ainda para o dia 23 de agosto, quarta-feira, em que o B-Heaven recebe a FLUID Party Alfresco. Entre as 18h e as 23h, os Dj’s Michael Yang, Migs e Michel Le trazem música a esta festa exclusiva. Os bilhetes são de acesso limitado e já se encontram disponíveis através da página oficial do promotor do evento, FLUID.

No dia 31, a Dj Sonja Câmara apresenta-se para encerrar o verão do B-Heaven Rooftop Bar.