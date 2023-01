O projeto “Ideias em Ferro” do artesão eborense Nuno Ramalho pode ser contemplado na exposição “Decantadores com História” na Rota dos Vinhos do Alentejo (R. Cinco de Outubro n.º 88, em Évora), até 28 de fevereiro, data em que termina a mostra artística.

De segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e as 17h30, e aos sábados, das 11h00 às 17h00, todos os amantes da arte, da região alentejana e do vinho podem visitar a exposição, gratuitamente.

O mais recente trabalho de Nuno Ramalho assenta na criação e produção de peças e decantadores únicos, recorrendo a técnicas de soldadura e da forja para os fazer ganhar novas formas, e alia marcos históricos ao movimento na arte de decantar e servir vinho.

A exposição é da responsabilidade da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana.