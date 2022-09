Aproveitar o outono com os melhores programas: preencha já a sua agenda para o fim de semana

Viagem ao país dos dragõezinhos

Porto | teatro | 2 out.: 11h-11.50h | 0 aos 4 anos

O Museu FC Porto promove mais uma sessão de “Música com Dragõezinhos”, pronta a desmistificar o outono. Nesta altura do ano, as mudanças na natureza acontecem diante dos nossos olhos. Várias experiências fantásticas saem à rua, motivando a autodescoberta através da música. Vamos viajar até à terra do dragão?

Fantasias para bebés

Tomar | oficina | 1 out.: 10h | 0 aos 3 anos

Dois músicos e uma bailarina encontram-se. Este trio adora dançar com os mais pequeninos, no meio de um cesto de cores envergonhadas, palavras que não são necessárias e sons curiosos. Ouve-se um acordeão e gatinha um bebé. Assim começa mais uma oficina para bebés e papás na Biblioteca Municipal António Cartaxo da Fonseca, em Tomar.

Melodias do órgão

Mafra | concerto | 2 out.: 16h | M/0

O 10.º Ciclo de Concertos a Seis Órgãos enche de música a Basílica do Palácio Nacional de Mafra. O órgão é o instrumento de teclado mais antigo e considerado, por muitos, o mais complexo de todos. As grandes estrelas deste espetáculo são os seis instrumentos pneumáticos do reinado de D. João VI, presentes no palácio.

Gargalhadas de Eça de Queirós

Sintra | teatro | 1 out.: 14h | M/6

A Quinta da Regaleira recebe a peça de teatro “A Relíquia”, uma comédia assinada por Eça de Queirós. A crítica dos costumes e o romance estão bem presentes numa obra que chocou a sociedade do século XIX. A rir, dizem-se as verdades e introduz-se um dos autores mais importantes do panteão literário português a todos os públicos.

Dominguinhos em cheio

Algarve | oficina | 2 out.: 11h | M/0

Os Dominguinhos do Mar Shopping Algarve voltam em força, com histórias que prometem encantar miúdos e graúdos. Era uma vez um grande urso-branco que voltou para casa, depois de uma longa viagem à cidade grande, e adormeceu. Quando acordou, não estava mais branco: o seu corpo estava coberto de desenhos e cores. Descubra o fim desta fábula!