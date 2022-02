O Museu do Oriente dá a conhecer a arte do bonsai, a cerimónia coreana do chá e a tradição japonesa do Ikebana, em três oficinas que se realizam ao longo do mês de março dedicadas aos rituais e costumes orientais em torno das plantas.

No dia 5, o Workshop de Bonsai desmistifica os cuidados a ter com estas árvores, desfazendo a ideia de que são de difíceis de manter ou de extrema fragilidade. Nesta sessão, os participantes vão aprender a tratar corretamente de um bonsai através de vários exercícios práticos e aprofundar a história e tradição desta arte.

Já no dia 9, o Museu do Oriente convida a conhecer a cerimónia do chá, um ritual coreano que consiste numa forma específica de preparar e beber esta bebida. A sessão aborda o mundo do chá, a sua história e como desfrutar deste que é considerado, há milhares de anos, um ritual meditativo ou um momento de alegria durante a rotina diária.

A arte japonesa do ikebana está em destaque no dia 29 de março, com uma oficina dedicada a estes arranjos florais que, a partir de elementos naturais, como flores, ramos e plantas, cria uma harmonia de formas e linhas no espaço. Também conhecido como o “caminho das flores”, o ikebana era, na sua origem, uma espécie de ritual de oferenda feito nos templos budistas do Japão durante o século VI.

Em contraste com os arranjos florais nos países ocidentais, o arranjo floral japonês cria uma harmonia de construção entre linhas, ritmo e cor, com a simplicidade a ser altamente valorizada, bem como a existência do vazio (espaço não preenchido).