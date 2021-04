Renovar uma peça de roupa através de um método ambientalmente sustentável, é o que propõe o Museu do Oriente com o workshop online de introdução ao tingimento com índigo, que se realiza durante a manhã de sábado, 17 de abril.

Adequada a todo o tipo de fibras ou materiais, como o algodão, a lã ou a seda, entre outros, esta técnica orgânica permite tingir tecidos com recurso ao índigo. O que é, como se produz e como funciona o tingimento com índigo, são alguns dos tópicos abordados durante a sessão, em que os participantes vão ainda aprender a preparar os têxteis para o tingimento, assim como técnicas de finalização e para evitar o escorrimento do pigmento pós-tingimento.

Pensado para quem se pretende iniciar na tinturaria natural com índigo, mas que procura rigor técnico, científico e uma prática baseada em princípios de sustentabilidade ambiental, o workshop é orientado por Alice Bernardo, em directo a partir do ateliê do Saber Fazer, iniciativa que se dedica à educação na área das técnicas de produção artesanal e semi-industrial em Portugal.

Antes da sessão, os participantes recebem nas suas casas o Manual de Iniciação ao Índigo, havendo ainda a possibilidade de terem um acompanhamento pós-oficina para esclarecimento de dúvidas.

O workshop realiza-se em formato online, transmitido em tempo real através da plataforma Zoom. É necessária inscrição, disponível em museudooriente.pt.