Este ano, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Palmela convidam-no a comemorar a Segunda-feira das Merendas (12 de abril) em casa e em família, deixando-se inspirar pela receita tradicional que será partilhada em vídeo, nesse dia, no Youtube e Facebook Palmela Município.

No vídeo, a avó Sália Tiago e a sua neta Joana Falca vão ensinar a confecionar uma receita de família, numa partilha entre gerações.

Segunda-feira das Merendas é o nome tradicionalmente atribuído à segunda-feira após o domingo de Pascoela. No século passado, este era o dia a partir do qual os trabalhadores rurais passavam a usufruir do horário de verão na sua jornada de trabalho.

Para assinalar esta mudança e a chegada dos dias mais longos, toda a população se reunia no Parque Venâncio Ribeiro da Costa, em Palmela, tradição que se manteve ao longo dos anos.

Em contexto de pandemia, o desafio é manter a tradição, cumprindo-a de uma forma diferente.