Os fãs da clássica sitcom dos anos 90, Seinfeld, podem agora recriar algumas das cenas mais icónicas da série, com o novo set LEGO Ideas Seinfeld, do Grupo LEGO.

Com o apartamento de Jerry Seinfeld, um palco de stand-up comedy para construir e um Poste de Festivus, o set procura inspirar os construtores a reviver os seus momentos preferidos da série.

Este muito desejado set, foi criado por Brent Waller, de Brisbane, Austrália, que o submeteu na plataforma LEGO Ideas®, uma iniciativa do Grupo LEGO que transforma ideias que foram imaginadas e votadas pelos fãs, em sets reais.

Além de podermos recriar a história do Festivus, a cena da carteira, aquela em que tentam marcar um encontro às cegas para o George ou a inesquecível forma de Kramer entrar no apartamento 5A e podemos ainda colocar Jerry e Newman frente-a-frente e ouvir um “Hello… Jerry! Hello… Newman!”. Todos os adereços do set prometem transportar os fãs a Nova Iorque da década de 90, permitindo-lhes criar uma “série sobre nada” com os famosos tijolos LEGO.

O fã que criou o set, Brent Waller, co-fundador de uma empresa de videojogos, adorava LEGO em criança, tendo sido “re-apresentado” às peças em adulto, que combinadas com o seu know-how de artista 3D lhe permitiram desenvolver várias ideias, incluindo este set.

Sobre o design, Brent disse: “Era um fã de Seinfeld nos anos 90 e recentemente revi a série toda. Achei que era uma pena não existir um set de LEGO de Seinfeld e pus mãos à obra, para resolver essa questão e recriar o apartamento e as personagens o melhor que consegui. O maior desafio foi o de incluir todos os detalhes na cozinha, os armários, objetos dentro deles e nos balcões. Estou muito orgulhoso do design final.”

Algumas das características mais reconhecíveis são: o balcão da cozinha, a decoração do frigorífico, o micro-ondas, forno, a sala com o sofá e telefone, o Livro de mesa de café sobre mesas de café e um palco de stand-up, que permitirão reviver alguns dos momentos mais míticos dos 180 episódios da série.

O set traz cinco minifiguras, inspiradas nas icónicas personagens principais da série, Jerry Seinfeld, George Constanza, Elaine Benes e Cosmo Kramer e o notável carteiro, Newman, todos incluindo os seus icónicos figurinos dos anos 90.

Seinfeld é uma sitcom clássica e um ícone da cultura dos anos 90, que se mantém relevante hoje em dia. A combinação de personagens interessantes e a nostalgia da série é o fit perfeito e assim que vimos o conceito, sabíamos que tínhamos de o concretizar. Estou muito entusiasmado por ver este set ganhar vida em forma LEGO, com toda atenção ao detalhe, desde a mobília a alguns acessórios das minifiguras.”

O set LEGO® Ideas Seinfeld está disponível para os membros LEGO VIP a partir de 21 de julho e nas lojas LEGO ou em LEGO.com/Seinfeld a partir de 1 de agosto de 2021 (79,99€).