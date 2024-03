O preço inicial era de 5,3 milhões de euros, segundo o escritório Althemis, que não quis revelar a identidade nem a nacionalidade do comprador.

A venda faz parte de uma série de leilões, entre 2021 e 2022, de propriedades que pertenciam ao estilista.

Karl Lagerfeld (1933-2019), cujas criações e desfiles para Chanel, Fendi e a sua própria marca marcaram profundamente o mundo da moda, viveu na casa por uma década, até a sua morte.

Localizado num edifício do século XVII no Boulevard Voltaire, no coração de Paris com vista para o rio Sena e para o Museu do Louvre, o apartamento foi totalmente remodelado pelo designer num estilo futurista, com piso de cimento e painéis de vidro fosco.

Com três quartos, a planta possui uma sala principal de 120 m² com muitas prateleiras retroiluminadas. O quarto tem painéis móveis e um closet adjacente com mais de 50 m².

O leilão, no qual era possível fazer lances ao vivo ou por telefone, foi aprovado pelo administrador monegasco da herança do estilista, que, por sua vez, nomeou um dos homólogos franceses, de acordo com a Althemis.