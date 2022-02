“Make Yourself at Home” e é uma exposição composta por almofadas com auto-retratos de 37 mulheres em confinamento. A instalação, que se encontra no Piso 1 do Centro Colombo, em Lisboa, é gratuita e está disponível até 8 de março.

Esta exposição, que nasceu de uma ideia do produtor Francisco Leone e da diretora de cena Marta Pedroso, é um manifesto da mulher em quarentena. Através de imagens reais, pretende-se transmitir uma mensagem sobre o amor ao corpo e a sua aceitação.

Make Yourself at Home créditos: Centro Colombo

Os auto-retratos de 37 mulheres* — como as atrizes Mariana Monteiro, Custódia Gallego e Cláudia Jardim, a música Capicua, a escritora Ana Margarida Carvalho ou a jornalista Fernanda Freitas — estão agora impressos em almofadas, juntamente com versos de um poema de Cláudia Lucas Chéu, distribuídas por cadeiras no Colombo.

Make Yourself at Home créditos: Centro Colombo

A instalação “Make Yourself at Home” tem também uma vertente solidária, já que as almofadas estão à venda (30€) e o lucro reverte na totalidade para a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). A compra pode ser feita através da página de Instagram @makeyourselfathome20.