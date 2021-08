Os piqueniques chegaram à Vila Galé. Esta oferta está agora disponível nos hotéis Vila Galé Collection Alter Real (Alter do Chão), Vila Galé Clube de Campo (Beja), Vila Galé Collection Palácio dos Arcos (Paço de Arcos), Vila Galé Sintra, Vila Galé Serra da Estrela (Manteigas) e Vila Galé Douro Vineyards (Armamar).

Esta pode ser a opção ideal para desfrutar em família e próximo da natureza, tirando partido, por exemplo, das zonas verdes do Vila Galé Collection Alter Real, integrado na Coudelaria de Alter, e da herdade de Santa Vitória, onde fica o Vila Galé Clube de Campo.

créditos: Divulgação

Também os hotéis Vila Galé Collection Palácio dos Arcos e Vila Galé Sintra dispõem de amplos jardins. Já na envolvência do Vila Galé Serra da Estrela é possível apreciar a natureza do vale glaciar do Zêzere, o maior da Europa. E no Vila Galé Douro Vineyards, em pleno Douro Vinhateiro, pode fazer-se o piquenique rodeado das vinhas da Quinta do Val Moreira e com uma vista privilegiada para os rios Douro e Tedo.

Disponíveis tanto para hóspedes do hotel como para clientes externos, existem os piqueniques Vila Galé, com preços por cesta desde 20€, e os piqueniques Vila Galé Premium (desde 35€/cesta), que incluem charcutaria, pães e pastelaria, salgadinhos, frutas e uma seleção de bebidas.

As reservas devem ser feitas diretamente através dos contactos de cada um dos hotéis.