Ainda sem planos para o fim de semana? Conheça os melhores programas de Norte a Sul para todos os gostos

A preguiça da cigarra

Braga | espetáculo | 19 jun.: 16h | M/3

"A Cigarra e a Formiga" chega ao Altice Fórum Braga em formato musical. Neste reino encantado, criado pela ProtagonizaMagia, conhecemos a cigarra, que vive numa alegre correria de danças, canções e folia, sem se preocupar com o inverno. As formigas, trabalhadoras incansáveis, tentam adverti-la, mas apenas encontram ouvidos moucos.

Melodias do jazz

Maia | concerto | 18 jun.: 17h, 21:30h, 19 jun.: 17h | M/0

O Jazz já chegou ao Parque Central da Maia. Nos dias 18 e 19 de junho, os visitantes são convidados a relaxar e a contemplar o pôr-do-sol, ao som de diferentes artistas. No sábado, Winnie da Hop faz-se acompanhar do Hop Dance Studio, seguido de Manuel Linhares, que apresenta “Suspenso”. No domingo, é a vez de Carlos Azevedo Quarteto subir ao palco, com “Serpente”.

Bem-vindos à Cidade do Rock

Lisboa | festival | 18, 19, 25, 26 jun. | M/0

O Parque da Bella Vista está prestes a receber a Cidade do Rock. O Rock In Rio decorre de 18 a 26 de junho, com muita música para oferecer. Muse, Xutos & Pontapés, Ivete Sangalo, David Carreira, Duran Duran, Post Malone, Anitta e Jason Derulo são apenas alguns nomes que pisam o Palco Mundo. Não se esqueça de experimentar as Family Tours, que desafiam os mais novos a entrar no espírito do festival.

Uma visita digna de um rei

Lisboa | visita | 18 jun.: 15h30 | M/0

A rainha está pronta para mostrar, uma vez mais, o Palácio da Ajuda. A COOLTure Tours convida-o a descobrir como era o quotidiano da família real, contado em primeira mão por D. Maria Pia. De forma acessível, viaja-se pela história, criando memórias inesquecíveis para crianças e adultos. Uma visita guiada, destinada a explorar os cantos de uma grande casa.

Aprender com a leitura

Faro | hora do conto | 18 jun.: 16h | M/3

A Biblioteca Municipal de São Brás de Alportel recebe uma hora do conto, dedicada aos mais novos. O livro “As minhas incríveis férias de Verão” de David Cali é o ponto de partida para dar asas à imaginação e transformar objetos do dia a dia. A criatividade é a grande estrela desta iniciativa, que procura estimular o gosto pela leitura.