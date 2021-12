Para aqueles que ainda não decidiram onde celebrar o Natal ou a Passagem de Ano, o Montargil Monte Novo, localizado no Alto Alentejo, acaba de lançar dois pacotes especiais para desfrutar ao máximo da tranquilidade desta região numas miniférias, podendo ainda incluir o seu animal de estimação.

Na margem da barragem de Montargil, a cerca de hora e meia de Lisboa, desfrute de um Natal tranquilo em família e entre no novo ano com o pé direito, em segurança e sem aglomerados.

Ideal para quem procura conforto e serenidade, podendo os hóspedes optar por uma das sete moradias ou pelo edifício principal, a Casa Redonda, que conta com quatro quartos duplos, um amplo espaço de refeições, serviço de bar e uma lareira que proporciona um ambiente aconchegante.

O pacote especial de Natal, que pode ser reservado até dia 22 de dezembro, inclui, para além do pequeno almoço, o jantar de consoada no dia 24 de dezembro, almoço e jantar de Natal no dia seguinte e, ainda, um workshop para aprender a fazer Bolo Rei.

A promoção é válida numa estadia mínima de 2 noites que incluam as datas 24 e 25 de dezembro de 2021. Para estadias nas Vilas, as refeições serão fornecidas pelo hotel nas moradias, para os hóspedes que ficam nos quartos da Casa Redonda, poderão desfrutar dos menus especiais no restaurante do hotel.

Para a noite mais esperada do ano, o Montargil Monte Novo sugere um programa que promete trazer momentos memoráveis e descontraídos. Na noite de 31 de dezembro, para estadias na Casa Redonda, os hospedes poderão desfrutar de jantar no restaurante.

Para reservas nas Vilas, também não haverá preocupações pois, o jantar será servido pelo hotel em casa. E há algo que também não irá faltar no Montargil Monte Novo, um espetáculo de fogo preso no cais.

Depois de uma noite de festa, aproveite a estadia na serenidade das planícies alentejanas. O pacote inclui um dia completo com brunch, workshop de chocolate e cozinha molecular e um delicioso jantar.

O pacote especial de Ano Novo pode ser reservado até dia 29 de dezembro de 2021 é valido para estadias mínimas de 2 noites, que incluam as noites de 31 de dezembro e 1 de janeiro.

Aproveite as miniférias e viva a Natureza que envolve este empreendimento e, ainda, a fantástica gastronomia alentejana.