Ainda não sabe o que fazer, oferecer ou comer no Dia da Mãe? Este guia ajuda-o a festejar de forma única

O que fazer?

Como mãe há só uma, é necessário a atividade certa para a animar. Descubra algumas iniciativas dedicadas a estas heroínas, a acontecer de Norte a Sul do país.

Mãe dragão

Porto | visita-oficina | 1 mai.: 10.30h

O Serviço Educativo do Museu FC Porto organiza uma atividade em homenagem às melhores mães do mundo. As crianças dão asas de dragão às suas mães, explorando, de forma pedagógica, a expressão plástica e o mundo da fotografia.

Dia da Mãe no museu

Porto | visita-oficina | 30 abr.: 10.30h

O Museu Nacional Soares dos Reis antecipa as comemorações do Dia da Mãe, propondo uma visita em família à exposição temporária “Seja Dia ou Seja Noite Pouco Importa”. Enquanto o olhar se enche de arte, promovem-se exercícios de pintura para mães e crianças dos 6 aos 12 anos.

Todos os caminhos vão dar ao zoo

Lisboa | visita | 1 mai.

O Jardim Zoológico de Lisboa celebra o Dia da Mãe com muita garra. Para domingo, está marcada a apresentação de três crias de leão-africano, sempre com a sua mãe ao lado. Entre assistir ao pequeno-almoço dos leõezinhos, assistir a um Animal Talk ou escutar as curiosidades que os educadores ambientais têm para partilhar, a diversão está garantida.

Um jardim cheio de mães

Loures | atividades | 30 abr.: 9.30h

O 1º de maio é dedicado às mães e a Árvore dos Bebés faz questão de lembrar esse facto. No meio do jardim, vivem-se diversas aulas com os temas música para bebés até 17 meses, exercício físico na gravidez e música para crianças dos 18 meses aos 5 anos. Sem dúvida, junta-se o útil ao agradável.

O melhor amigo da mãe

Loures | parque de animas | 1 mai.

Depois de ter adotado uma política dog-friendly em janeiro, o LoureShopping abre um espaço de recreio pop-up para cães a 1 de maio. Como os patudos também fazem parte da família, as mães e os amigos de quatro patas estão convidados para a festa. Com mais de 200 metros quadrados e dez cenários coloridos, há muito espaço para correr, ladrar e comemorar.

Um passinho de dança

Online | aula | 1 mai.: 17h

Partilhar momentos de alegria é, muitas vezes, a melhor prenda que se pode dar. Sara Ferreira, licenciada em dança com mais de 10 anos de experiência na área, organiza uma aula para mães e filhos sentirem o ritmo da música. Dançar, criar e muitas gargalhadas estão garantidos nesta atividade da All in Arts.

O que oferecer?

Neste dia, todos procuram o presente ideal para colocar um sorriso na cara das mães. Confira algumas sugestões de prendas originais.

Tantas experiências – Oferecer à mãe uma experiência inesquecível calha sempre bem. Desde dias no spa a momentos radicais, experiências há muitas para todos os tipos de mãe. Empresas como a Odisseias e a Golden Moments apresentam campanhas do Dia da Mãe com diversos pacotes à disposição. A academia TimeOut disponibiliza também oficinas culinárias a pensar nas melhores cozinheiras.

– Oferecer à mãe uma experiência inesquecível calha sempre bem. Desde dias no spa a momentos radicais, experiências há muitas para todos os tipos de mãe. Empresas como a Odisseias e a Golden Moments apresentam campanhas do Dia da Mãe com diversos pacotes à disposição. A academia TimeOut disponibiliza também oficinas culinárias a pensar nas melhores cozinheiras. Presentes feitos à mão – Um presente feito à mão é sempre uma forma personalizada de mostrar amor. Cartões, guarda-joias, desenhos ou origamis. Basta puxar pela imaginação! Sugerimos um ramo de flores que nunca murcha, criado com a ajuda de Joana Nobre da Rosa Pomposa, numa sessão de zoom no dia 30 de abril às 15h. É apenas necessário feltro colorido, pau de espeto, papel de embrulho, cola universal, tesoura e muita habilidade.

– Um presente feito à mão é sempre uma forma personalizada de mostrar amor. Cartões, guarda-joias, desenhos ou origamis. Basta puxar pela imaginação! Sugerimos um ramo de flores que nunca murcha, criado com a ajuda de Joana Nobre da Rosa Pomposa, numa sessão de zoom no dia 30 de abril às 15h. É apenas necessário feltro colorido, pau de espeto, papel de embrulho, cola universal, tesoura e muita habilidade. Ida às compras – Por esta altura, as lojas enchem-se de presentes para o Dia da Mãe. Aproveite a oportunidade para oferecer aquele livro que a mãe já anda a namorar há meses ou um acessório de que necessite. Os postais da Magical Pop Up abrem-se para revelar bonitas flores, em formato 3D e 2D. A Wishirt oferece t-shirts com as frases mais divertidas, arrancando muitos sorrisos. Para as amantes de música, o Rock In Rio disponibiliza um Passaporte Família para a próxima edição do festival, em junho.

O que comer?

A barriga já começa a dar horas? Ofereça à mãe uma refeição à sua medida, com um lanche especial num destes cafés históricos.