Ainda não sabe o que fazer com os miúdos este fim de semana? Veja aqui as nossas ideias

Tardes de cinema em família

Lisboa | Cinema | 2 a 30 out., sáb.: 15h | M/4

O que lhe parece uma sessão de cinema em família? Sente-se e prepare-se para as tardes passadas na Cinemateca Júnior. As sessões preparadas para os mais novos prometem aventuras inesquecíveis e os mais crescidos também vão adorar!

Uma cidade romana encantada

Marvão | Passeio | 2.ª a dom. | M/0

Pronto para uma viagem até à Roma antiga? Conheça a cidade de Ammaia, localizada em Marvão, no Alentejo. Este lugar recheado de encanto esteve perdido durante muito tempo, mas, depois de encontrado, fez as maravilhas de muitos visitantes com toda a sua história e mistério.

Festival de Marionetas

Oeiras | Festival de Marionetas | 1 a 3 out. | M/6

É já este fim de semana que se realiza a 6.ª Edição do MÓ – Festival de Marionetas, em Oeiras! Este ano, o MÓ traz uma programação diversificada, apostando também em espetáculos noturnos, oficinas e mercados. A diversão não vai parar!

Um passeio de pónei

Sintra | Visita | 2.ª a dom.: 10h-19h | M/2

Fim de semana é sinónimo de diversão e alegria. No Cantinho dos Póneis, em Sintra, os miúdos vão poder conhecer melhor a vida no campo, explorar e participar nas tarefas diárias e tratamento dos animais. Quem não gosta de usufruir da companhia de animais tão simpáticos como os póneis?

Deusas do Oriente

Lisboa | Atividades Pedagógicas e Lúdicas | Até 3 out., 3.ª a dom.: 10h-18h | M/0

Se não teve a oportunidade de visitar a exposição “A Vez das Deusas. Cartazes da Índia no Museu do Oriente”, ainda vai a tempo. Dê a conhecer aos miúdos as maravilhas deste país místico e viaje pela história dos cartazes indianos enquanto objetos de devoção, para o culto aos deuses.