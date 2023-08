Numa altura em que muitos portugueses rumam a sul, o Algarve torna-se oplace to bepor ser um local de dias felizes, noites quentes e festas únicas. Ali, agosto é vivido de uma forma intensa.

As festas de verão do W Algarve começaram em junho e, desde então, têm recebido visitantes nacionais e internacionais. A 19 de agosto, numa parceria com a editora Fuse Records, a festa conta com a participação de Guy Mantzur, histórico DJ que terá a missão de agitar as águas da região sul.

Os bilhetes já estão disponíveis online - no site da 3cket - e custam 15 euros, exceto para as festas Go A Lisboa e FUSE, cujos bilhetes estão à venda no site da Shotgun a 19 de agosto.