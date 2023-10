O UBBO Shopping Resort é o último espaço comercial da zona da Grande Lisboa a adotar o conceito pet-friendly, permitindo que todas as famílias portuguesas possam trazer o seu amigo de quatro patas na sua próxima visita.

A medida vai entrar em vigor no dia 4 de outubro, data em que se assinala o Dia Mundial do Animal, e vai abranger todos os cães, independentemente da sua raça e porte. Para poder passear no interior deste espaço comercial e lojas aderentes, o seu cão deverá fazer-se acompanhar de uma bandana identificativa de cariz obrigatório que lhe será atribuída após o registo na app UBBO.

“Sabemos que, nos dias de hoje, os animais de companhia, nomeadamente os cães, acompanham os seus tutores nas mais diversas atividades e são realmente parte integrante das famílias. Sendo o UBBO um espaço feito de e para famílias, fazia todo o sentido abrir as portas a estes amigos de quatro patas e proporcionar-lhes condições para aqui estarem”, refere Pedro Pereira, Diretor do UBBO Shopping Resort em comunicado, estando a sua entrada vedada na área da restauração e Espaço Bebé.

Junto à Praça Central, poderá encontrar um WC canino onde os animais de companhia poderão fazer as suas necessidades e ainda beber água nos diferentes bebedouros disponibilizados quando a sede apertar.

No dia 7 de outubro, entre as 11:30 e as 21:oo, todos os visitantes vão poder desfrutar de diversas atividades gratuitas, onde se incluem demonstrações caninas, como Puller Jumping, Agility ou Obediência Básica, e um workshop para tutores.

