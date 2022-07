Agendas de verão preenchidas! Conheça os melhores planos para este fim de semana, espalhados pelo país

Cientistas de palmo e meio

Vila do Conde | oficina | 23 jul.: 15.30h | M/3

Durante o mês de julho, o Centro Ciência Viva de Vila do Conde abre as suas portas aos pequenos cientistas e às suas famílias. O programa de oficinas “Água Vai!” dá a conhecer as inúmeras potencialidades deste recurso finito. No próximo fim de semana, é a vez de “1+1=3” desafiar o raciocínio dos participantes.

Cinema na relva

Maia | cinema | 23 jul.: 22h | M/12

O Parque da Cidade Desportiva da Maia recebe o ciclo “Cinema na Relva”, com sessões de cinema ao ar livre. Quatro sessões gratuitas estão à espera dos visitantes, entre produções nacionais e internacionais. A 23 de julho, “Petite Maman” encontra-se em exibição, contando a história de Nelly, uma menina de 8 anos, cuja mãe desaparece sem deixar rasto.

Festejar a juventude

Gondomar | festival | 23 a 30 jul. | M/0

Depois de dois anos de paragem devido à pandemia, o Festival da Juventude está de volta. Ao longo de sete dias de concertos, há muitas atividades de desporto, cinema e lazer para explorar. A Silent Party, em que todos dançam ao som de músicas diferente com os seus headphones, é uma das novidades deste ano.

Pôr do sol no castelo

Lisboa | concerto | 23 jul.: 19h-21h | M/6

Este verão, os melhores sunsets estão no Castelo de São Jorge. Ao som de música portuguesa de diversos géneros, é possível contemplar um bonito pôr do sol, de forma descontraída. Este sábado, é a vez do cantautor Martim Seabra subir ao palco, num concerto que cruza ritmos de rock ‘n’ roll e blues.

Melodias alentejanas

Portel | festival | até 27 jul. | M/0

O Festival Internacional de Música de Portel está de volta para a sua 2.ª edição. Ao longo de vários espaços da vila alentejana de Portel, é possível desfrutar de uma programação multifacetada, com masterclasses, concertos e residências artísticas. A 23 e 24 de julho, é a vez da Camerata e o Ensemble de Sopros do Festival subirem ao palco.