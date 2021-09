De 20 a 28 de setembro, entre as 19h00 e as 20h00, o Cineteatro Capitólio reúne, no seu terraço, personalidades das mais diversas áreas para um ciclo de conversas que tem por mote “A Vida É Muito Isto”.

Celebra-se o Pensamento, despido de murais e armaduras, num exercício de liberdade e reverberação das artes de que o Capitólio tem sido palco desde a sua fundação, do cinema à música passando pelo teatro. Ao longo de 8 dias será um espaço de reflexão e debate de questões centrais da atualidade, oferecendo ao público experiências e olhares sobre o futuro de personalidades de diferentes gerações e sensibilidades.

A Fronteira entre jornalismo e opinião é o tema de abertura que no dia 20 de setembro leva ao Capitólio a jornalista e escritora Clara Ferreira Alves, numa conversa conduzida por Martim Silva, jornalista. No dia seguinte, a jornalista e escritora Inês Fonseca Santos modera as Conversas entre escritores que juntam Jacinto Lucas Pires e Bruno Vieira Amaral.

A 22 de setembro, a advogada Carmo Afonso e a escritora Gisela Casimiro apontam respostas à pergunta É preciso uma revolução para as mulheres terem igualdade?, com moderação da jornalista Catarina Marques Rodrigues.

Depois das mulheres são os jovens que inspiram e conduzem a conversa seguinte, no dia 23 de setembro: Mateus Carvalho, vice-presidente da secção portuguesa do movimento e partido político pan-europeu Volt, e Carolina Pereira, ativista na área da igualdade de género e direitos LGBTQ, trocam ideias e propostas em resposta ao mote "Como trazemos as novas gerações para a política?", com moderação da jornalista Liliana Borges.

Jornalismo em cenário de Guerra reúne Cândida Pinto e Ricardo Alexandre, dois dos mais conceituados repórteres de guerra do país, numa partilha de experiências moderada pelo jornalista Miguel Ribeiro, no dia 24 de setembro. No dia seguinte, os escritores Rui Zink e Hugo Gonçalves partem do tema "É o medo que nos faz avançar?" para uma conversa moderada pela jornalista Cláudia Marques Santos.

A blogger Andreia Paes de Vasconcellos e a psicóloga Inês Leão conversam sobre Educar na diferença, no dia 27 de setembro, com moderação da jornalista e especialista em temas de educação, Bárbara Wong.

O encerramento de “A Vida É Muito Isto” junta o jornalista Daniel Oliveira e o advogado Francisco Mendes da Silva, com moderação do jornalista David Dinis, para uma conversa que parte do tema Polarização: Deixámos de conseguir conversar?

A entrada é livre, mas sujeita à lotação disponível.