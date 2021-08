A “Photo Ark”, a exposição mais visitada da National Geographic de sempre, já chegou ao Nova Arcada no passado dia 13 de agosto.

Depois do sucesso do Porto, Lisboa e Vilamoura, com mais de 160 mil visitantes, Braga é a quarta cidade do país a receber esta mostra fotográfica da autoria de Joel Sartore, um dos mais emblemáticos fotógrafos da National Geographic.

Photo Ark Datas: 13 de agosto (a partir das 17h) a 12 janeiro de 2022

Local: piso 1, Nova Arcada Horários de funcionamento:

- 2ª a 6ª feira: das 14h às 20h;

- Fins de semana e feriados, das 12h às 20h. Bilheteira (à entrada da exposição ou em www.ticketart.pt):

5,00 € – Adulto

13,00 € - Bilhete de Família (dois adultos e descendentes até aos 17 anos)

4,00 € – Grupos (por pessoa, mínimo de 10 pessoas)

2,00 € – Estudante | Jovem (5-17 anos)

2,50 € – Sénior (> 65 anos)

2,00 € – Visitas de estudo (por participante) Entrada gratuita para: crianças até aos 4 anos; Professores e jornalistas (em exercício profissional); Acompanhantes de pessoas com mobilidade reduzida ou invisuais

Até dia 12 de janeiro de 2022, o Nova Arcada apresenta 81 das mais emblemáticas fotografias do autor de várias espécies em extinção, algumas delas até já extintas. Joel Sartore apresenta um olhar diferente e humano das espécies que fotografa, alertando para a sua relevância e criando um momento inesquecível aos seus visitantes.

A mostra está no piso 1 e os bilhetes podem ser comprados à entrada da exposição.

Photo Ark créditos: National Geographic

A Photo Ark é um projeto que nasceu do objetivo de Sartore de sensibilizar as pessoas a preocuparem-se com o facto do planeta poder vir a perder metade das suas espécies até ao fim do século.

O projeto fotográfico pioneiro arrancou em 2005 e tem vindo a documentar espécies antes da sua extinção, tendo já mais de 11.700 espécies fotografadas.

Photo Ark créditos: National Geographic

Joel Sartore é um galardoado fotógrafo, orador, autor, conservacionista e eleito Explorador do Ano de 2018 da National Geographic. Colabora regularmente com a National Geographic Magazine.

Mais informações sobre o projeto Photo Ark, fotógrafo ou bastidores aqui.