“O Meu Olhar – O Meu Quotidiano” é o tema da exposição fotográfica, criada pelo Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, do Centro de Apoio Social do Pisão (CACI), da Santa Casa da Misericórdia de Cascais, que pode ser visitada até 24 de outubro, com a missão de alertar e consciencializar a população para a importância da inserção social. A mostra está presente no Piso 1 do centro comercial.

A exposição foi criada, pelo CACI, na sequência do projeto de fotografia, iniciado em 2016, com a colaboração do fotógrafo Nuno Parreira, e convida os visitantes a entrar no dia a dia do trabalho desenvolvido por este centro de ação social. As imagens dão a conhecer as vivências e as experiências dos utentes na sua rotina diária.

O Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI), integrado no Centro de Apoio Social do Pisão, tem foco na reabilitação de pessoas com deficiência mental ou incapacidade a partir dos 16 anos de idade, cuja integração socioprofissional no mercado regular de emprego está condicionada.

Os objetivos do CACI passam por desenvolver atividades de ocupação, que contribuam para o bem-estar de vida, adequadas aos clientes; estabelecer planos individuais para desenvolvimento das capacidades e promover a inserção profissional na comunidade, entre outras. As fotografias da exposição “O Meu Olhar – O Meu Quotidiano” são um reflexo dos objetivos que o centro procura atingir.