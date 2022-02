A Noite dos Livros do Harry Potter, data que celebra a série icónica através de atividades e eventos, iniciou-se em 2014 pela mão da editora inglesa Bloomsbury e estendeu-se a vários países em todo o mundo, entre eles Portugal. No nosso país, a noite de todas as magias, realiza-se oficialmente a 3 de fevereiro (19h00), embora os festejos se estendam entre 31 de janeiro e 6 de fevereiro.

Anualmente, um tema ilustra a iniciativa, sendo que em 2022, as “Viagens Mágicas” convidam leitores de qualquer idade, em família ou individualmente, à participação online num guia de atividades. Jogos, quizzes, dicas para construir adereços, decorações para a casa, comidas e bebidas mágicas, entre outros desafios, estarão disponíveis em presenca.pt, e nas redes sociais da editora, entre 31 de janeiro e 6 de fevereiro deste ano.

“Este guia tanto se direciona aos superfãs de longa data, como aos leitores iniciantes, que começaram agora a sua viagem mágica pelo universo Harry Potter. O que te é aqui proposto pode ser facilmente ajustado para grupos de maior dimensão, e é igualmente adaptável para eventos online”, elucida a editora em nota de imprensa.

No dia 3 de fevereiro, às 19h00, decorrerá um direto “super mágico” no Facebook da Editorial Presença, com a participação do Instituto de Magia Português (IMP), o maior grupo de fãs do Harry Potter em Portugal.

Algumas atividades do guia serão conduzidas e executadas em direto pelo grupo de fãs, para que os participantes possam acompanhar, passo a passo. Os participantes podem também partilhar as suas ideias criativas nas contas do Instagram e do Facebook da Editorial Presença, usando sempre o hashtag #noitedoslivrosharrypotter.

A atividade de cada um pode ser registada no “Mapa de Eventos”, um mapa mundial no qual os interessados poderão saber mais sobre as celebrações em Portugal e noutros países. “É atribuída uma estrela a cada participação, que aparece de imediato no mapa, assim que completares o teu registo. Com a tua ajuda vamos deixar o mapa de Portugal cheio de estrelas?”, desafia a editora.

Para tal, há que fazer o registo aqui.

Entre 31 de janeiro e 6 de fevereiro de 2022, estarão disponíveis, com 30% de desconto, os volumes que integram a série, à exceção de novidades abrangidas pela lei do preço fixo (livros publicados há menos de 18 meses), em exclusivo no site do Grupo Presença.