Já alguma vez viu uma Galeia, ou um Elefamiga e uma linda Tartoleta. Se a sua imaginação ainda não o levou para os territórios mágicos onde habitam os animais da fantasia, tem agora a oportunidade de os encontrar nas páginas do livro “O Animaginário” (edição Jacarandá).

Uma viagem para se empreender com os mais pequenos, acompanhados pela guia, a autora das 48 páginas da presente obra. Inês da Fonseca, designer e ilustradora, conta com 13 livros infantis publicados, a nível nacional e internacional. Em “O Animaginário”, Inês apresenta-nos o seu mundo de fauna fantástica em ilustrações com cores vibrantes e contrastantes, muito ao gosto das crianças.

créditos: Jacarandá

O livro vai merecer apresentação na FNAC do Colombo, em Lisboa, a 23 de abril, 11h30, Dia Mundial do Livro. Oportunidade para contactar de perto com a autora, mas também para escutar as histórias da contadora Elsa Serra. No final da apresentação, a pequenada pode divertir-se com pinturas faciais, alusivas aos animais do livro, que estão desenhados nos autocolantes que serão entregues às crianças.

A obra chega aos escaparates com o preço de 12,90 euros.