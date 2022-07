Situado em Carvoeiro, no Algarve, o Monte Santo Resort é um empreendimento de cinco estrelas, com seis piscinas exteriores, uma piscina interior aquecida e o Alma Spa, um novo espaço de relaxamento. Eleito há sete anos consecutivos como o “Europe’s Most Romantic Resort”, pelos World Travel Awards, o Monte Santo Resort assume a sua feição romântica na festa que comemora o 14.º aniversário da unidade hoteleira.

O serão terá início às 19h30 com um cocktail de boas-vindas no terraço do resort, que se fará seguir pelo jantar de quatro momentos, servido na esplanada junto à piscina principal. O bolo de aniversário será servido com champanhe e, às 23h00, o palco pertence aos “Tribute to Gipsy Kings”

Boho Chic é o dress code e o preço será de 77 euros por adulto e 38,50 euros por criança (dos 3 aos 12 anos).

As reservas podem fazer-se pelo e-mail msr14@montesantoalgarve.com ou através do telefone 282 321 000.