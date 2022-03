A partir de novidades literárias, segue-se uma seleção de sugestões de histórias de mulheres inspiradoras para ler neste Dia Internacional da Mulher.

As Deusas Em Cada Mulher - Jean Shinoda Bolen

créditos: Grupo Leya

Jean Shinoda Bolen, psiquiatra junguiana e professora universitária, descobriu na mitologia grega uma ponte para melhor chegar ao coração das suas pacientes. Nas suas consultas, apercebeu-se de que as histórias que ouvia já tinham sido “vividas” pelas divindades. E compreendeu também que, ao invocar as deusas, conseguia mais facilmente passar a mensagem de que dentro de cada mulher existem forças poderosas e adormecidas.

Menina, Mulher e Mãe - Tânia Correia

Tânia Correia, psicóloga e autora do blogue e página de Facebook 3m's, fez da sua maternidade uma das alturas de aprendizagem mais importantes da sua vida, optando ao mesmo tempo por partilhar com outros esse percurso, através da sua escrita, com o objectivo de ajudar outras mulheres a viver em pleno e sem culpa esse equilibro entre essas três facetas que constroem cada mulher.

Tudo Aquilo Que És - Cláudia Fonseca

Este não é mais um livro de saúde e bem-estar. Não é um livro para ler, reter a informação e voltar a colocar na prateleira da sala. Este livro é um convite à TUA transformação, à mudança da TUA vida. É um convite a olhares para ti como um todo, como a mulher completa e complexa que és. Para seres saudável, não basta mudares a tua alimentação ou treinares cinco vezes por semana.

Empodere-se - Maynara Fanucci

Neste livro estão 100 desafios que vão dizer muito a cada uma de nós. Não estamos sozinhas, todas enfrentamos problemas semelhantes.

Tu Consegues - Joana Areias

A coach Joana Areias criou um método pensado para nos ajudar a perceber que tipo de atividade nos realiza totalmente. E não só. O método Life Purpose Coaching® mostra também passos concretos para transformar essa atividade no trabalho de sonho.

Entre Dois Reinos - Suleika Jaouad

Testemunho de uma batalha com a leucemia cujo relato numa coluna no jornal The New York Times inspirou milhares em todo o mundo.

Coração Rebelde - Arundhati Roy

Arundhati Roy é autora de dois romances prodigiosos: O Deus das Pequenas Coisas, vencedor do Booker Prize 1997, e O Ministério das Felicidade Suprema, publicado em 2017. Nas duas décadas que separam estas obras de ficção, a escritora dedicou-se ao ativismo político e iniciou um percurso marcado pela compaixão, pela frontalidade e pela coragem.

A Tatuadora de Jaipur - Alka Joshi

Aos dezassete anos, Lakshmi foge de um casamento arranjado e ruma a Jaipur, a vibrante “metrópole cor de rosa”. É lá que se reinventa como artista, conseguindo tornar-se tatuadora de hena das mulheres mais ricas da cidade, que a buscam atraídas pelo talento mas também pelos seus poderes de curandeira e pela sua discrição como confidente. Mas embora muitos segredos lhe sejam revelados, os dela têm de permanecer guardados a sete chaves.

Aquitânia - Eva García Sáenz Urturi

Num ritmo trepidante, acompanhamos as maquinações de uma jovem que acumulou e rejeitou maridos, e subiu ao poder graças a uma enorme astúcia e determinação – e com a ajuda dos gatos aquitanos, a sua implacável rede de espiões. Romance histórico meticulosamente documentado, ganhou o Prémio Planeta, reafirmando assim o mérito literário de uma das escritoras mais populares em Espanha.

Mariza - Os Anéis do Meu Cabelo - Mariza e Dina Soares

Mariza, os amigos, a família e os músicos revelam-nos neste livro a mulher fora do palco, sem saltos altos nem vestidos de renda, com a mão que costumamos ver a agarrar o microfone segurando com força a do seu filho.