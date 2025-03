O Dia da Mulher celebra-se este sábado, 8 de março, em todo o mundo. Como tal, são várias as celebridades nacionais e internacionais que demonstram o seu apoio para com as mulheres e a defesa pelos seus direitos.

David Beckham foi uma das caras conhecidas que aproveitou este dia para escrever uma mensagem importante nas redes sociais.

O antigo futebolista uniu-se à UNICEF e partilhou um carrossel de fotografias com jovens de todo o mundo.

"Neste Dia Internacional da Mulher, juntamente com a UNICEF, estou ao lado de jovens meninas de todo do mundo e a defender o seu direito de atingirem o seu máximo potencial", começou por escrever.

"Não se trata apenas de amplificar as suas vozes, mas também de garantir o seu direito a um futuro onde elas possam prosperar. Seja como a Mariam, do Egito, que está a quebrar barreiras no futebol, ou como Nabila, da Indonésia, que sonha em começar o seu próprio negócio", prosseguiu.

"Estas jovens inspiradoras lembram-nos que quando as meninas têm hipótese de falar, de sonhar alto e de seguir as suas paixões, não há limites para o que elas conseguem alcançar", concluiu.

Veja a partilha abaixo.

