1. Criar laços entre pai e bebé através de uma massagem

Nas primeiras semanas de vida, o bebé passa muito tempo ao colo da mãe, mas o pai também tem um papel fundamental no equilíbrio da família.

Uma forma de conexão pode passar pela massagem, que promove o contacto físico, tendo benefícios físicos e emocionais para o bebé. Magda Soares, especialista nesta área há mais de 10 anos está a disponibilizar voucher oferta para ensinar os recém-papás ou mesmo veteranos na arte da massagem do bebé. O voucher com a versão do workshop presencial tem um custo de 80 euros, enquanto o online tem um custo de 60 euros. Para mais informações clique aqui.

2. Uma caminhada pelo Alto Douro, com vista para o rio e para as vinhas

O programa da responsabilidade da TIME OFF quer levar-nos ao coração do Alto Douro, entre Provesende e o Pinhão, no dia 19 de março, não só para usufruir da paisagem.

O percurso (e ponto de encontro) começa pelas 10h na típica aldeia vinhateira de Provesende, em Sabrosa. Depois, e lentamente, é feita a descida até ao Pinhão onde vai poder desfrutar da vista de montes e vales sobre o rio Douro, e as grandes quintas. Energias carregadas para a desafiante e espetacular subida de regresso. Na aldeia, pode contar com um almoço convívio típico.

O valor desta caminhada é de 35€ por pessoa, e inclui seguro e almoço. Esta caminhada é aconselhada para quem está habituado a participar neste tipo de atividades, uma vez que há vários desníveis. Para crianças a partir dos 8 anos.

Para mais informações ou inscrições, contactar o mail geral@timeoff.pt ou o WhatsApp +351 918 813 459.

3. Celebrar o dia em família, com um almoço no hotel Torre de Palma, em Monforte

No restaurante Palma, no Torre de Palma Wine Hotel, vai decorrer o Almoço Dia do Pai by Chef Miguel Laffan, no dia 19 de março, às 12h30. Trata-se de um almoço tradicional, preparado em fogo de chão, onde se destaca o cozido de grão em panela de ferro com enchidos da Dona Octávia (proprietária da "Salsicharia Canense", que todos os dias produz os enchidos de forma tradicional) que vai estar presente no almoço para partilhar as suas histórias).

Além do cozido de grão, pode contar com mesa farta alentejana (escabeche de pato, ovos de codorniz com piso de coentros, queijo de ovelha, enchidos, pimentos assados e ovos com farinheira), nas entradas e buffet de sobremesas regionais do Alentejo. As bebidas incluídas são Torre de Palma Blend Branco 2020, Basilli Tinto 2019, águas, sumos, café e chá.

O valor da refeição é 50 euros por pessoa. As crianças até aos 12 pagam metade e até aos 3 anos é oferta. No final da refeição aproveite para apreciar a vista de 360 graus na torre da herdade.

As reservas devem ser feitas através de reservas@torredepalma.com ou +351 245 038 890.

4. Oferecer um almoço ou jantar digno de chef

Se ainda não ouviu falar da loja Chefs à Mesa, em Lisboa, fique a saber que pode ser uma boa solução para impressionar o pai (ou qualquer outra pessoa). Pode começar por presentear o seu pai com “Um cabaz para o Dia do Pai”, composto por Queijo tipo serra, Brioche torrado e um vinho Ponte Mouchão, que fará as delícias dos que apreciam a combinação entre vinho e queijo. A oferta tem o valor de 40 euros.

Para os aqueles que apreciem uma gastronomia mais ousada, a loja sugere a oferta “Para um Pai Gourmet”, que incluiu duas raridades para a cozinha. Por 53 euros, inclui um molho picante natural de marmelo Mondega Goumet (2x130ml) e um Azeite Sant´llana, de oliveiras centenárias (250ml).

Para quem não abre mão de um momento gastronómico completo, o “Menu para 2 para o Dia do Pai”, pelo valor de 75 euros, é a proposta. Sopa de agrião, Cabrito assado, duas Mousses de chocolate e um vinho Ponte Mouchão tinto, para harmonizar com a refeição, completam o cabaz.

Além disso a loja que tem disponíveis pratos de alguns dos mais conceituados chefs portugueses, desde entradas a pratos e sobremesas de cozinhas distintas (Bertílio Gomes, Miguel Castro e Silva, Paulo Morais, Vítor Adão e Vítor Sobral). A loja faz entregas três vezes por semana (terças, quintas-feiras e sábados, com uma antecedência mínima de 24 horas), em Lisboa e nos concelhos de Oeiras e Cascais, a partir de um valor mínimo para entrega consoante cada uma das cinco zonas definidas dentro das áreas geográficas referidas, e com valores de entrega entre os 5€ e os 20€. Toda a gama disponível pode ser consultada no site da Chefs à Mesa. Encomendas e entregas, de toda a oferta Chefs à Mesa, estão também disponíveis através da Volup, plataforma de entrega de experiências gastronómicas.

5. Um vinho especial com a edição limitada de rótulos personalizáveis para o Dia do Pai

A pensar naqueles que gostam de criar memórias ou oferecer prendas particulares, a Adega Mayor lança uma nova edição limitada de rótulos personalizáveis para celebrar o Dia do Pai.

Há duas opções de customização de rótulo do Adega Mayor Reserva Tinto, um vinho tipicamente alentejano, de aroma complexo, profundo e equilibrado: em imagem, com fotografia de José Cabaço ou em texto, com uma homenagem escrita. Em ambas as opções, é possível personalizar a mensagem até 15 carateres.

A edição de rótulos personalizáveis está disponível na loja online da marca, com um P.V.P. de 15,99 euros.

6. Aliar saúde, diversão e tempo em família com um voucher Academia Kolmachine

A pensar nos pais mais aventureiros, deixamos como sugestão um voucher da Academia Kolmachine. Existem diversas opções como aulas particulares, aula particular a dois, uma semana de aulas de grupo, um mês de aulas de grupo ou um pack de 10 aulas particulares.

É ainda possível escolher entre as modalidades de Kickboxing, Boxe ou Muay Thai.

Os preços variam entre os 20 e os 450 euros, conforme o voucher escolhido e pode, ser adquiridos na receção da Academia, em Lisboa, ou através do +351 211 621 843 ou do mail infokolmachine@gmail.com.

7. Uma visita com prova de vinhos e possibilidade de personalizar uma garrafa de vinho com desenhos dos filhos

Os enoturismos da José Maria da Fonseca (Adega José de Sousa e Casa-Museu José Maria da Fonseca) voltam a disponibilizar uma atividade destinada aos pais e às crianças. De 18 a 26 de março, as crianças podem desenhar um rótulo, que será depois colocado numa garrafa de vinho para oferecem ao pai.

Na Adega José de Sousa, em Reguengos de Monsaraz,entre 11h e às 15h, as visitas guiadas disponibilizadas para adultos e crianças, incluem a visita a duas adegas: uma mais tradicional e outra mais inovadora.

Na Casa-Museu José Maria da Fonseca, em Vila Nogueira de Azeitão, entre 11h e às 15h, os pontos altos das visitas guiadas variam de acordo com as preferências dos visitantes: o jardim majestoso, a visita às Adega da Mata, Teares Novos e Teares Velhos. Nesta última adega encontra-se a sala mais secreta, a “Frasqueira”, onde o produtor de vinhos guarda os Moscatéis de Setúbal mais antigos, alguns deles com mais de 100 anos. Também aqui as crianças terão a possibilidade de desenhar um rótulo.

A prova de dois vinhos, para os adultos, e de dois sumos de fruta, para as crianças, também estão incluídas. Esta será acompanhada com a degustação de produtos regionais, como os enchidos, queijo, azeite e pão alentejano.

Os preços variam entre os 10 euros (por criança dos 3 aos 17 anos), 15 euros (por adulto) ou 45 euros (Família 2 adultos + 2 crianças). Obrigatória reserva antecipada em enoturismo@jmfonseca.pt ou +351 212 198 940 (Casa-Museu José Maria da Fonseca) e josedesousa@jmfonseca.pt ou +351 918 269 569 (Adega José de Sousa).

8. Ir com o pai a um workshop de chocolate

“Chocolatinhos” é o nome do workshop do WOW, em Vila Nova de Gaia, que recebe crianças dos 4 aos 12 anos onde preparam os próprios chocolates que preparam. Habitualmente realizada no Museu do Chocolate, a atividade transitou, nas últimas semanas e antecipando a Páscoa, para a Lemon Plaza. No dia 19 de março há uma edição especial dedicada ao Dia do Pai a decorrer em quatro sessões de 45 minutos, às 11h, 15h, 16h30 e 18h15.

Os mais novos vão poder preparar um bolo de chocolate numa caneca, que no final podem oferecer ao pai (ou outro adulto que os acompanhe, uma vez que não é uma atividade exclusiva para pais e filhos). Os adultos vão ser desafiados a preparar e decorar tabletes de chocolate.

O workshop custa 20 euros para um adulto e uma criança (mais 10 euros por cada criança que se junte ao mesmo grupo). No final, os mais pequenos têm ainda outra oferta: uma entrada no Museu do Chocolate ou no brunch buffet do restaurante VP, ambos localizados no WOW.

Fora este dia, nos próximos sábados e domingos, até 2 de abril, e no fim de semana prolongado de Páscoa (de 6 a 10 de abril), o workshop “Chocolatinhos” volta com edições dedicadas exclusivamente às crianças, com a preparação de tabletes de chocolate ou de cake pops. São realizadas quatro edições nesses dias (11h, 14h, 15h30 e 17h).

9. Possibilidade de assistir a duas masterclasses com chefs

Com o propósito de festejar o dia dos pais, a plataforma Volup disponibiliza, na app, até 19 de março, aulas criadas a pensar nos pais que gostam de aprender segredos de cozinha. São os chefs Vítor Sobral, Paulo Alves e Sebastião Coutinho os professores. Após a compra os vouchers são enviados para casa.

A primeira masterclass está marcada para 18 de abril, terça-feira, às 19h, com o chef Vítor Sobral, e terá lugar no restaurante Lota da Esquina, em Cascais. A experiência foca-se na cozinha portuguesa, muito à base de peixe, e tem capacidade para um máximo de 10 participantes. O valor da masterclass do chef Vítor Sobral é de 100 euros por pessoa e inclui todos os produtos utilizados e o jantar.

A segunda masterclass está marcada para 29 de abril, sábado, das 16h às 18h, no restaurante Kabuki, em Lisboa, e será chefiada por Paulo Alves e Sebastião Coutinho, mestres de sushi. Esta experiência, para um máximo de 15 alunos, tem um valor de 120 euros por pessoa, e inclui todos os ingredientes e a degustação dos pratos preparados.

10. Bater uma bolas num clube de golfe

Para celebrar o Dia do Pai, o Belas Clube de Campo sugere uma dinâmica para “Pais e Filhos”. No dia 19 de março, os pais vão poder desfrutar de uma manhã de golfe e outras animações. O dia começa com uma clínica de golfe, entre as 10h e as 12h30. Segue-se um almoço no recém-inaugurado Restaurante Clubhouse, pelas 13h.

O programa tem o valor de 40€, e inclui a participação de um adulto e de uma criança, com idade igual ou superior a 8 anos. Caso se pretenda adicionar alguém ao programa, terá um valor acrescido de 15€ por pessoa.

Para reservar um lugar, os participantes deverão contactar o Belas Clube de Campo através do telefone +351 219 626 640 ou mail golfe@planbelas.pt.