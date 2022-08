A organização em casa é essencial para um bom equilíbrio familiar. Numa altura em que cada vez mais se fala de personal organizers e do seu trabalho, não podemos deixar de pensar que esta profissão não está só associada à organização e arrumação, mas também à decoração do espaço onde vivemos.

Entre os vários métodos existentes que incentivam e promovem a organização, um dos mais conhecidos é o de Marie Kondo, que consiste no desapego emocional de objetos, o que no entanto nem sempre é possível.

A decoração e a organização acabam por ter um ponto comum, quer seja para facilitar o teletrabalho, para ter a nossa casa arrumada ou passarmos essa metodologia aos nossos filhos. Mas para tal é necessário ter as ferramentas certas.

créditos: hôma

Não deixe tudo para a última hora e comece já a pensar como preparar tudo para um bom regresso ao trabalho e à escola.

Siga estas ideias de como tornar os seus espaços mais arrumados e organizados. Inspire-se com todas estas propostas disponíveis na hôma Happy Home Living.

ENCONTRE O SEU ESPAÇO

Se há uns anos não ouvíamos falar de teletrabalho, hoje esta realidade tem uma grande presença nas nossas vidas. Está, então, na altura de ter um espaço em sua casa que seja dedicado a isso mesmo. Para quem já tem um escritório em casa, a tarefa já está facilitada; caso não tenha, opte por definir uma zona funcional, confortável e cheia de estilo.

créditos: homa

A tecnologia chegou para ficar e hoje a nossa principal ferramenta de trabalho é um computador, no entanto, muitos de nós não abdicamos do tradicional papel e caneta sendo por isso essencial uma secretária. Uma boa aposta são as secretárias de madeira, que para além de deixar o seu espaço confortável são também uma opção mais robusta. Pode escolher uma que tenha módulos de arrumação com linhas retas ou apostar numa de estilo mais retro, as opções são muitas, mas lembre-se que para além de funcional deve ser esteticamente apelativa.

créditos: hôma

Aposte num tapete que vá harmonizar o ambiente e numa cadeira que não só seja confortável, mas que apele ao nosso sentido mais criativo, existem vários materiais e diversas combinações, desde a madeira ao plástico, estofadas ou em metal.

SECRETÁRIA LIMPA, MENTE LIMPA

Atire a primeira pedra quem nunca teve papéis espalhados por cima da secretária, da mesa de jantar ou cabos elétricos que parecem um novelo de lã interminável. Acumular objetos que não nos fazem falta está no ADN do ser humano: são os papéis de publicidade que às tantas já nem sabemos porque os guardámos ou a enorme quantidade de faturas para o IRS. Aqui a ideia é que consiga identificar o que precisa de guardar, deitar fora ou doar.

Um estudo realizado nos Estados Unidos concluiu que um ambiente organizado ajuda a aumentar a nossa produtividade. 32% dos 300 diretores de Recursos Humanos entrevistados para o estudo questionam a produtividade de um colaborador que mantém o espaço de trabalho desorganizado.

créditos: hôma

Comece por retirar ou colocar tudo o que não necessita noutro sítio, foque-se em manter apenas o essencial para trabalhar. Cada objeto tem o seu espaço e se pensar assim será muito mais fácil de organizar. Tenha ao seu alcance o que mais utiliza, mas sem nunca esquecer a organização; por isso divida o seu material por categorias ou níveis de importância em gavetas onde pode utilizar divisórias, quer sejam em plástico ou de madeira.

Organize os seus papéis por pastas organizadoras e não se esqueça de etiquetar. Assim será muito mais fácil encontrar os papéis de que necessita sem ter de revirar a casa à procura dos mesmos.

créditos: hôma

Para as suas canetas e lápis, opte por dar um toque pessoal e elegante escolhendo entre uma diversa variedade de estilos de potes de cerâmica ou metal que para além de servirem como peça decorativa têm o seu aspeto funcional.

As fibras naturais estão cada vez mais a ter destaque no mundo da decoração, sendo uma boa opção utilizar cestos de seagrass ou palhinha para guardar objetos que não quer que sobressaiam.

créditos: homa

A iluminação é também um ponto crucial em qualquer casa assim como num escritório, por isso, escolha um ou dois candeeiros estrategicamente colocados para um aumento de concentração, eficiência e produtividade. Dê um toque pessoal e decorativo escolhendo opções desde os de cerâmica, madeira ou bamboo.

créditos: hôma

TRAGA A NATUREZA PARA PERTO DE SI

Além de trazerem energias positivas, sensação de bem-estar e purificarem o ar que nos rodeia, as plantas transformam o ambiente deixando uma casa mais aconchegante e alegre com as suas cores, proporcionando uma decoração mais harmoniosa

Ao criar o seu home office procure incluir plantas no seu espaço para que ajudem a transmitir uma sensação de serenidade, o que irá traduzir-se em benefícios como baixos níveis de stress e, por conseguinte, uma melhor experiência de teletrabalho.

ORGANIZAR O QUARTO DOS MAIS NOVOS

Com o início do ano letivo a chegar é necessário encontrar soluções para ter um quarto arrumado onde as crianças possam estudar, fazer os trabalhos de casa e brincar. Organizar um quarto de criança pode por vezes ser complicado, mas se desde novos aprenderem que tudo tem o seu lugar, com certeza que a sua tarefa será mais fácil.

créditos: hôma

Para que esta área seja mais atrativa para os seus filhos é necessário ter alguns pontos em mente, o espaço deve ser confortável, promover a autonomia das crianças e deve ser apelativo. Nesta divisão, o que devemos destacar é o conforto sem nunca esquecer a arrumação, utilizando soluções que cativem a atenção dos mais pequenos com padrões ou formas, e acrescentar elementos decorativos como almofadas, tapetes, um dossel ou uma tenda tipi.

ORGANIZAR PODE SER DIVERTIDO

Nem sempre as crianças percebem a importância da organização. Sugira uma competição para quem organizar primeiro os brinquedos. Desta forma os mais pequenos sentir-se-ão muito mais envolvidos neste processo.

créditos: hôma

Quando falamos de brinquedos é importante separar e escolher os que já não são utilizados. Mas atenção: deve fazer esta seleção acompanhada dos seus filhos para que acidentalmente não descarte algo que seja importante. Após a separação, divida por categorias e coloque em cestos ou caixas organizadoras, sem ter medo de variar nas dimensões, cores e materiais. Estas podem ser em madeira, palhinha, tecido, cartão ou plástico.

créditos: hôma

Existem opções de estantes Montessori que permitem que a criança consiga alcançar todos os seus objetos e organize os mesmos por ordem de cores ou categorias para obter um efeito apelativo.

créditos: hôma

Na secretária separe os materiais escolares, como as canetas e lápis, em copos ou canecas para que sejam de fácil acesso. Aproveite as sugestões utilizadas para o seu espaço de trabalho e aplique no quarto dos seus filhos.

créditos: homa

Na hôma Kids existem várias opções para que os mais pequenos aprendam a colocar cada coisa no seu lugar.

créditos: homa

E já que está no processo de organizar o seu espaço, porque não continuar por outras divisões da casa? Escolha as divisões que normalmente estão mais desarrumadas e aplique estas dicas noutras áreas. Depois de ver a casa organizada, o difícil vai ser manter, principalmente com a azáfama do dia a dia. Mas com esforço e dedicação tudo se consegue. Diariamente tente arrumar, pelo menos uma divisão, e verá que será muito mais fácil manter a organização.

Agora que tem as ferramentas certas está na hora de pôr mãos à obra. Encontre os acessórios, ideias para cada divisão da sua casa e alie a decoração à arrumação.

Inspire-se nas nossas sugestões e ideias e siga todas as propostas da hôma Happy Home Living.