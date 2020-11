Ano após ano, são muitas as novidades decorativas natalíticas que começam a invadir o mercado logo a partir do final de outubro. Este, apesar da pandemia viral de COVID-19, não foi exceção. Descubra, de seguida, alguns dos novos lançamentos no mercado.

Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram