Viva o calor: jardim e piscinas

Estamos naquela altura do ano em que qualquer atividade – seja ela qual for – sabe sempre melhor “fora das quatro paredes”. E se for num espaço aprazível, acolhedor e bonito, melhor ainda. Por isso, hoje falamos de mobiliário, decoração e soluções refrescantes para o seu jardim, para que a zona exterior da sua casa seja um espaço a que queira sempre voltar.

Um jardim bem decorado é um verdadeiro refúgio de paz onde se pode relaxar ao fim de semana ou após um dia de trabalho, devendo ser composto por vários elementos que permitem a sua utilização para lazer, descanso ou simplesmente refrescar-se, apanhar sol e relaxar.

É possível aproveitar todos os cantos do espaço exterior para criar um ambiente dinâmico e divertido para a família. Deixe-se levar pelas nossas sugestões e imagine o que poderá criar em sua casa sem grande dificuldade.

Inspire-se nas soluções da hôma happy home living que lhe apresentamos e transforme o seu jardim numa zona de onde não apetece sair nestes dias de mais calor.

Escolha a sua piscina

O calor já chegou e nada melhor para desfrutar do verão ao máximo do que com a frescura de uma piscina. Uma casa com piscina é o sonho da maioria das pessoas. Mas o que antigamente era considerado um sonho distante, reservado a imóveis de luxo, vem sendo cada vez mais usual, inclusive em casas mais simples e com um espaço mais reduzido.

Com várias soluções disponíveis no mercado, é possível encontrar piscinas mais económicas e que se adaptam a todos os espaços, como as insufláveis ou as de superfície.

As piscinas insufláveis são uma das opções mais fáceis e mais económicas para refrescar-se no verão. São desmontáveis que não requerem nenhum tipo de estrutura e que simplesmente se devem insuflar corretamente e encher de água para poder desfrutar delas. São práticas, fáceis de guardar e de mudar de sítio, se houver essa necessidade.

créditos: hôma

As piscinas de superfície são igualmente fáceis de instalar e de retirar e não necessitam de qualquer autorização de construção para as poder ter no seu espaço exterior.

créditos: hôma

Para uma correta utilização e para maior durabilidade, não se esqueça dos acessórios e complementos de manutenção para que a sua piscina esteja sempre pronta a ser utilizada e nas melhores condições.

Se o espaço o permitir, aventure-se ainda num SPA insuflável e desfrute de bem-estar e massagens relaxantes ao ar livre e no conforto da sua própria casa. Deixe o seu corpo relaxar e os seus pensamentos escaparem numa atmosfera relaxante e divertida.

créditos: hôma

Descubra as opções mais adequadas para si e para a sua família e disfrute de grandes momentos de diversão ao ar livre.

Pérgulas e guarda-sóis

Para que possa aproveitar todos os momentos, é essencial criar zonas mais protegidas do sol nas horas de maior calor.

créditos: hôma

Os guarda-sóis e as pérgulas dão-lhe a sombra e proteção necessárias para que possa passar momentos relaxantes no seu jardim.

Com um espaço com pouca sombra, o guarda-sol é um elemento indispensável para as horas de maior calor, seja junto à piscina ou para criar uma zona de estar ou de refeições pensada para o convívio com a família e os amigos.

créditos: hôma

Para o espaço dedicado às refeições ao ar livre e aos churrascos que se prolongam pela noite fora, o ideal, se a área disponível o permitir, é a instalação de uma pérgula. Além de demarcar a zona de refeições e individualizá-la do restante jardim, proporciona um ambiente mais confortável para bons momentos de convívio num espaço agradável ao ar livre.

créditos: hôma

Fabricados em materiais robustos e duráveis e com inúmeras opções disponíveis, poderá escolher as cores e tamanhos que melhor se adequam ao seu espaço.

Não se esqueça de conjugar estes elementos com o mobiliário de exterior escolhido, para que todo o ambiente fique mais harmonioso.

Mobiliário de jardim

Para fazer da área externa da sua casa um local confortável e inspirador é possível apostar em ideias simples, acessíveis e originais e existem muitas opções práticas, sustentáveis e criativas para todos os estilos de jardim.

créditos: hôma

Apostar nos móveis certos pode transformar a sua decoração de jardim e ajudar a criar momentos maravilhosos em família.

A escolha do mobiliário de jardim deve ser cuidadosa e para além de funcional, este tipo de mobiliário precisa de ser resistente para permanecer conservado no exterior. Por isso, preste atenção aos materiais utilizados para garantir maior durabilidade.

Em alumínio, madeira ou rattan sintético, são várias as opções disponíveis que aliam o design, com a funcionalidade, a qualidade e o conforto.

créditos: hôma

Para a zona da piscina é fundamental a escolha de espreguiçadeiras para que possa relaxar após um bom mergulho. Para uma zona de estar escolha um conjunto de jardim com sofá, cadeirões e mesa de apoio para poder reunir os amigos.

créditos: hôma

Crie ainda um espaço único para as suas refeições com uma mesa extensível e cadeiras e proporcione o máximo conforto aos seus convívios. Sente-se e aproveite o seu jardim.

Com a nova coleção da hôma happy home living, tem tudo o que precisa para criar diferentes ambientes cheios de conforto e charme no seu terraço e jardim. A escolha deve ser feita de acordo com o seu estilo e o espaço que tem.

Confortável, tranquilo e pronto para desfrutar dos melhores momentos desta estação, encontre o mobiliário perfeito para a decoração da sua casa.

créditos: hôma

Complementos de jardim

Para decorar o seu jardim, priorize a escolha das peças adequadas para a área externa e que tragam funcionalidade, charme e beleza ao espaço.

Com uma decoração de jardim certa, é possível transformar os espaços exteriores da casa num espaço agradável, aconchegante e integrado com a natureza.

Seja um jardim grande ou pequeno ou até num terraço, é preciso pensar em soluções e elementos-chave para compor as áreas. Os acessórios e elementos decorativos são essenciais para trazerem mais vida e alegria ao ambiente e aproveitar da melhor forma o tempo ao ar livre.

Quando se tem o espaço bem aproveitado e esteticamente bem conseguido, consegue-se obter uma sensação de conforto e diversidade muito interessante.

créditos: hôma

Abuse das almofadas decorativas com cores diversificadas e padrões divertidos, almofadões grandes ou poufs para espalhar pelo chão e tapetes de exterior para tornar o ambiente mais intimista e acolhedor, trazendo mais conforto ao seu mobiliário de jardim.

Peças de decoração como vasos, jarras, lanternas e t-lights tornam o espaço ainda mais apelativo e são sempre bem-vindas.

créditos: hôma

Para conseguir um espaço funcional e com arrumação, deverá optar por um baú de exterior, ideal para acomodar todo o material necessário para esta área, sem ter que ocupar espaço no interior de sua casa.

créditos: hôma

Aproveite o verão ao máximo e dê mais vida aos espaços exteriores. Encontre todas estas soluções em hôma happy home living e transforme a sua casa num verdadeiro oásis.