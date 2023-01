Viva Magenta: como decorar a sua casa com a Cor do Ano

Para perceber como funciona o processo de escolha da Cor do Ano, é primeiro necessário perceber qual a empresa que está por detrás da escolha que dita tendências pelo mundo inteiro. A Pantone é uma empresa norte-americana e é considerada como a “autoridade” das cores. Esta empresa criou um sistema inovador de identificação, combinação e comunicação de cores para resolver problemas associados com a produção nas combinações de cores.

É desde o ano 2000 que a Pantone elege a Cor do Ano. Esta escolha é realizada por especialistas de diversos países e tem como método de escolha as tendências de comportamento, o estilo e até mesmo mudanças sociopolíticas. Sempre que é definida a Cor do Ano esta é levada como uma referência para o mundo da moda e do design, uma vez que é a partir dela que são criados os mais diversos designs.

Depois do tom violeta Very Peri, a Cor do Ano de 2022, chega agora uma cor com bastante impacto visual, o tom Pantone 18-1750 Viva Magenta. Esta é uma cor que tem como base a família dos encarnados e é inspirada nos corantes naturais.

créditos: Pantone

Podemos descrever esta cor como vibrante, rebelde e destemida, que explora a criatividade humana e inspira-nos a ser arrojados, corajosos e a dar asas à criatividade. Apesar ser uma cor com enorme impacto visual, acaba por não ser um tom agressivo, já que é a sua própria exuberância que promove a alegria e o otimismo, criando designs mais positivos.

Aposte numa decoração com o tom Viva Magenta, misture-o com outros tons e siga as nossas dicas. Inspire-se nas propostas da hôma Happy Home Living

PAREDES E TETOS QUE TRANSMITEM PERSONALIDADE

São várias as formas de usar o tom Viva Magenta na decoração, este tom de encarnado que promove ambientes alegres, sensuais e destemidos. Com esta cor a criatividade não tem limites: pode optar por uma decoração clássica com um tom sobre tom ou então por um estilo monocromático.

A cor pode ser aplicada de diversas formas num ambiente e uma delas é, sem dúvida, a aplicação nas paredes e tetos da sua casa. O papel de parede é uma excelente aposta para quem quer mudar o design de uma divisão sem aplicar esta cor vibrante em todas as paredes. Pode até optar por escolher papéis de parede com os mais diversos padrões onde esta cor marca presença.

créditos: hôma

No entanto, se pretende optar por um ambiente mais discreto pode combinar esta cor com cores mais neutras como o preto, o branco e o cinza. Pode ainda conjugá-la com os tons de madeiras, uma forte tendência no mundo do design para este ano, e que criam ambientes rústicos e aconchegantes.

MÓVEIS EXUBERANTES

Para utilizarmos o Viva Magenta na decoração é necessária alguma versatilidade. Esta cor traz um charme especial ao design do seu espaço, mas é fundamental termos em mente que pode carregar os ambientes. Para que isto não aconteça combine móveis deste tom com mobiliário em madeira natural ou até em ferro preto ou dourado.

créditos: hôma

É possível introduzir este tom sem pesar o ambiente, trazendo a luz e o requinte que o seu espaço merece. A primeira coisa a fazer é analisar como o Viva Magenta pode ser encaixada de modo equilibrado, sem destoar de outras peças. A ideia é que seja integrada e que ao ser misturada com os tons mais neutros, personalize o seu espaço.

créditos: hôma

Pode aplicar este tom em móveis como mesas de apoio, estantes, ou até mesmo em itens como poltronas, cadeiras e sofás. Mas se preferir optar por um ambiente menos forte, escolha móveis mais neutros e inclua esta cor só em pequenos detalhes que irão fazer toda a diferença na sua decoração.

créditos: hôma

TEXTÊIS QUE MARCAM UM AMBIENTE

Se está a pensar incluir o Viva Magenta na decoração da sua casa, mas não quer apostar num look totalmente monocromático, então deve apostar em têxteis que, além de serem ótimas peças de decoração dão também um toque de conforto ao seu espaço.

As almofadas são peças essenciais para uma decoração, permitindo transformar um ambiente sóbrio num ambiente elegante e exuberante. Estas peças oferecem as mais variadas combinações, permitindo a conjugação dos mais diversos formatos, tecidos, estampados ou somente a união de tom sobre tom, podendo adaptá-las em diversos estilos decorativos.

créditos: hôma

Assim, incluir almofadas na sua decoração é talvez uma das formas mais simples de explorar esta cor e misturá-la com outros tons, realçando móveis, reforçando o estilo, com contraste e textura.

créditos: hôma

Há muito que os tapetes deixaram de ser um elemento discreto na decoração de uma casa. Assim como as almofadas, os tapetes também conseguem dar uma nova vida a qualquer ambiente. Lisos ou estampados, os tapetes são o complemento perfeito para uma decoração que promove a cor, criando uma sensação de aconchego e continuidade.

créditos: hôma

DETALHES COM INTENSIDADE

Os itens decorativos têm a missão de representar a sua essência de forma a alcançar a tão esperada sensação de aconchego. No momento de decorar pense naquilo que realmente gosta e incorpore na sua decoração peças que reflitam a sua personalidade, de forma a dar um cunho pessoal ao seu espaço. Exponha fotografias, quadros ou peças que tenham um significado especial para si.

créditos: hôma

Nestas peças decorativas aproveite para ousar e inclua a Cor do Ano e assim trazer ao seu espaço a alegria que tão bem define a cor Viva Magenta. Dê asas à criatividade e torne os seus ambientes mais alegres introduzindo detalhes interessantes à decoração.

créditos: hôma

O contraste é um dos conceitos mais importantes se quer optar por decoração que inclua esta cor; opte por utilizar os itens decorativos para quebrar a decoração já existente de forma harmoniosa e elegante. Crie contrastes com detalhes simples que façam toda a diferença através de peças decorativas.

Lembre-se que a cor é, provavelmente, o elemento individual mais importante na decoração de uma casa. Acertar no equilíbrio das cores e dos contrastes é criar um ambiente que potencia o otimismo e a felicidade. Inclua a Cor do Ano, Viva Magenta, em detalhes ou aproveite para redecorar os seus ambientes.

créditos: hôma

Se gostou das nossas sugestões, inspire-se nas soluções da hôma Happy Home Living e faça um upgrade à sua casa com estilo.