Tons de outono: o que se vai usar

Enquanto o verão cede graciosamente o seu lugar, a natureza prepara-se para um espetáculo de cores e aconchego que só o outono pode oferecer. Nesta temporada de transição, as árvores vestem-se com matizes douradas e âmbar, pintando a paisagem com uma paleta exuberante. No entanto, esta magia não está confinada apenas ao ar livre. À medida que o mundo lá fora se transforma, as nossas casas também se preparam para receber uma revolução no design que acompanha esta mudança outonal.

Em sintonia com o ano de 2023, onde o design de interiores abraça a individualidade e a fusão de influências, os tons de outono emergem como protagonistas na estética dos espaços. Com uma paleta de cores que captura a essência do outono e materiais que convidam a natureza a entrar dentro de casa, esta temporada promete não apenas envolver os sentidos, mas também criar ambientes que celebram a beleza da estação.

Inspire-se com as nossas sugestões, que pode encontrar na hôma happy home living, e prepare a sua casa para este outono.

DESVENDANDO A PALETA DE OUTONO: TONS QUE AQUECEM A ALMA

Cada nova estação traz consigo uma nova paleta de cores, e o outono é indiscutivelmente o mais ousado e caloroso de todos com tons terrosos e quentes.

créditos: hôma

Os verdes vibrantes dão lugar aos laranjas acolhedores, os amarelos brilhantes transformam-se em amarelo mostarda e os vermelhos ardentes ganham uma nota mais profunda de burgundy, um conhecido vinho tinto francês. Estas tonalidades não apenas encantam os olhos, mas também aquecem a alma, criando uma atmosfera acolhedora e nostálgica nos espaços.

Na decoração de interiores, estas cores não são apenas uma escolha estética, mas sim uma maneira de trazer a natureza para os nossos espaços mais íntimos. Os tons terrosos são como abraços calorosos, convidando-nos a nos aconchegar durante os meses mais frios. O laranja, por exemplo, não é apenas uma cor, mas uma sensação de calor e familiaridade, perfeita para criar uma atmosfera acolhedora na sala de estar ou no quarto. O amarelo mostarda, com as suas nuances douradas, ilumina os cantos mais sombrios da casa, trazendo consigo um toque de otimismo e alguma irreverência.

créditos: hôma

Cada matiz da paleta de outono de 2023 foi escolhida com precisão, resultando numa harmonia visual que transmite a riqueza efémera da estação. Estas cores não apenas transformam os ambientes, mas também influenciam as nossas emoções, trazendo um toque de natureza para as nossas casas de maneira verdadeiramente artística.

MATERIAIS QUE TRAZEM NATUREZA PARA O INTERIOR

À medida que a natureza se prepara para um período de recolhimento e renovação, os materiais escolhidos para a decoração de outono ecoam essa procura por autenticidade e conexão com o ambiente.

créditos: hôma

Ao introduzir peças de madeira, vai não só estar a incorporar um toque de natureza ao seu interior, mas também une a sua casa ao ciclo da vida, à medida que a madeira ganha um novo propósito na sua forma artística. Mesas de jantar em carvalho envelhecido convidam a refeições acolhedoras, enquanto aparadores em nogueira escura acrescentam elegância e funcionalidade à decoração.

O conceito de sustentabilidade ganha vida ao escolher móveis de madeira que tenham histórias para contar. As cadeiras, mesas de centro e estantes, não são apenas peças utilitárias, mas testemunhas da passagem do tempo. Estes móveis transcendem modas passageiras, oferecendo durabilidade e um toque de autenticidade.

Neste ambiente enriquecido pela madeira, há espaço para outro material que desempenha um papel de destaque: a cerâmica. Com as suas formas orgânicas e superfícies distintas, a cerâmica adiciona uma dimensão tátil e artística aos ambientes. Vasos, pratos, candeeiros e objetos decorativos em cerâmica trazem consigo uma sensação de artesanato e autenticidade. Cada peça é única, carregando as marcas do processo criativo e refletindo a natureza mutável do outono. As cores ricas e profundas, muitas vezes inspiradas nas cores da estação, adicionam não só beleza visual, mas também um toque de arte e cultura à decoração, harmonizando-se perfeitamente com a presença calorosa da madeira.

créditos: hôma

Portanto, ao escolher móveis de madeira envelhecida, vai estar a criar um diálogo entre o passado e o presente, e ao incorporar peças de cerâmica artesanal, vai adicionar uma dimensão artística e tátil que é verdadeiramente envolvente. Juntos, esses elementos transformam o seu interior num espaço onde o tempo e a natureza convergem de maneira harmoniosa e acolhedora.



TEXTURAS ACONCHEGANTES PARA UM OUTONO ACOLHEDOR

Quando as temperaturas começam a cair, os nossos espaços transformam-se em refúgios de aconchego e conforto. As texturas desempenham um papel fundamental neste processo, oferecendo uma oportunidade única de envolver os sentidos em luxo e suavidade.

O veludo, por exemplo, encontra o seu lugar de destaque em áreas que convidam à contemplação e ao relaxamento. Imagine um sofá em veludo, um convite irresistível para se acomodar e entregar-se à indulgência do toque. Almofadas em veludo trazem uma dose de elegância e calor a cadeiras e poltronas, enquanto as cortinas conferem uma sensação de opulência às janelas. A sensação suave e a textura rica do veludo envolvem os sentidos, criando um ambiente de serenidade e conforto.

créditos: hôma

A lã, com a sua sensação quente e familiar, encontra o seu lugar de destaque em elementos que criam aconchego durante todas as estações. Tapetes de lã transformam pisos frios em convites calorosos para caminhar descalço. As almofadas trazem conforto para sofás e poltronas, enquanto as mantas são perfeitas para se aconchegar em noites mais frias. Estes elementos não só adicionam uma dimensão tátil à decoração, mas também proporcionam um conforto emocional, lembrando-nos da sensação de segurança e acolhimento.

créditos: hôma

Materiais como o rattan e a juta, por sua vez, conferem uma vibração mais natural e orgânica aos espaços. O rattan, com a sua aparência natural e textura entrelaçada, encontra harmonia em móveis como poltronas, cadeiras e mesas de centro.

A juta, um material versátil, encontra o seu lugar em acessórios que adicionam rusticidade e charme aos ambientes. Tapetes de juta trazem uma sensação de conexão com a natureza para espaços internos, enquanto cortinas em juta e algodão filtram a luz suavemente, criando uma atmosfera acolhedora e convidativa.

créditos: hôma

Em conjunto, estes têxteis formam uma tapeçaria de texturas que elevam a experiência de estar em casa para um novo patamar. Do veludo que convida ao toque, à lã que aquece os sentidos, passando pelo rattan que traz leveza e pela juta que acrescenta rusticidade, cada elemento têxtil e natural escolhido para a decoração transforma o espaço num abraço constante de aconchego e autenticidade, refletindo a essência do outono de maneira sensorial e visual.

PADRÕES QUE CONTAM HISTÓRIAS DA NATUREZA

Como pinturas vivas que decoram os nossos espaços, os padrões inspirados na natureza são uma maneira cativante de trazer a beleza do outono para o interior. Enquanto a paisagem lá fora se transforma, os padrões dentro de casa ganham vida, contando histórias subtis e evocativas de uma estação em transição.

créditos: hôma

Os padrões outonais que celebram a natureza muitas vezes manifestam-se em formas orgânicas, como folhas, galhos e elementos naturais entrelaçados. Cortinas elegantemente estampadas com desenhos de folhas capturam o movimento suave do vento. Estampados de galhos criam uma sensação de serenidade e força, lembrando-nos da resiliência da natureza.

Estofos com padrões orgânicos adicionam um toque artístico e visualmente intrigante aos espaços. Esses padrões não são apenas esteticamente atraentes, mas também proporcionam uma sensação de conexão com a natureza, como se estivéssemos trazendo a serenidade e a beleza do mundo externo para as nossas casas. Permita-se ousar e decore a sua sala com cadeirões com estes padrões.

O verdadeiro encanto destes padrões reside na narrativa que eles tecem nos nossos espaços. Cada detalhe, cada curva e cada elemento contam uma história de mudança, de renovação e de reconexão com o mundo natural. Ao incorporar esses padrões em cortinas, tapetes e estofos, vai trazer para dentro de sua casa a serenidade e a vitalidade do outono, criando um ambiente que é tanto esteticamente cativante quanto emocionalmente evocativo.

Neste outono de 2023, convidamos a abraçar as cores, materiais e texturas que personificam a essência dessa estação encantadora. Deixe-se guiar pelas tendências da moda e permita que os tons de outono se infiltrem na sua jornada de design de interiores, transformando a sua casa num espaço de calor e estilo. À medida que a natureza pinta o cenário lá fora, pode trazer a mesma magia para dentro, criando espaços que capturam a essência fugaz do outono de maneira etérea.

créditos: hôma

Se as nossas sugestões trouxeram uma onda de inspiração, é hora de transformar esta visão em realidade e preparar-se para receber o outono de braços abertos.

Descubra todas as nossas propostas e ideias na hôma happy home living, onde cada elemento cuidadosamente selecionado aguarda para transformar o seu espaço num refúgio acolhedor e estéticamente envolvente, perfeitamente sintonizado com a beleza efémera e as sensações aconchegantes desta estação.