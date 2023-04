A decoração com tons claros é uma tendência que cada vez mais vem ganhando espaço. Os ambientes decorados com estas cores transmitem uma sensação de leveza, tranquilidade e harmonia; além disso, conferem uma sensação de amplitude e luminosidade. Estes tons são ideais para quem procura uma decoração mais serena e elegante.

Os tons como o branco, o bege e até mesmo o cinza podem ser utilizados de variadas formas na decoração de interiores. No entanto, é importante escolher a tonalidade certa e combinar tons claros com tons escuros para criar uma decoração equilibrada.

Neste artigo vamos partilhar algumas dicas de como e onde incorporar os tons claros nos vários ambientes da sua casa. Siga as nossas propostas e inspire-se nas sugestões do catálogo da hôma happy home living. Incorpore com confiança os tons claros na sua decoração e crie um espaço elegante e aconchegante.

ESCOLHA A TONALIDADE CERTA

Os tons claros não se limitam apenas ao branco. Existem vários tons claros que podem ser utilizados na decoração de interiores, como o bege, o cinza-claro, o rosa-claro, o azul-pálido e o verde-água. É importante escolher uma tonalidade que complemente o estilo do seu espaço e o mobiliário existente.

COMBINE TONS CLAROS COM TONS ESCUROS

Combinar tons claros com tons escuros é uma ótima forma de criar um ambiente equilibrado e sofisticado. A chave para uma combinação bem-sucedida é encontrar o equilíbrio certo entre as duas tonalidades. Uma excelente opção e talvez das mais utilizados no design de interiores é combinar tons claros e escuros através do uso de contrastes. Por exemplo, paredes em tons claros combinadas com móveis escuros criam um contraste interessante que ajuda a destacar cada elemento da decoração.

Outra opção é utilizar acessórios em tons claros para destacar móveis escuros, como almofadas, mantas ou tapetes. Pode ainda optar por utilizar tons claros e escuros em diferentes proporções no mesmo ambiente. Por exemplo, se deseja criar um ambiente mais claro e suave pode optar por paredes em tons claros e móveis em tons mais escuros, mas em menor quantidade. Por outro lado, se o que pretende é criar um ambiente mais impactante, pode optar por móveis em tons escuros e acessórios em tons mais claros.

Combinar tons claros e escuros, é por isso uma ótima forma de criar um ambiente harmonioso e sofisticado, e existem várias maneiras de o fazer, desde o uso de contrastes até ao equilíbrio de proporções.

PAREDES CLARAS

Utilizar cores claras nas paredes cria um ambiente mais amplo, iluminado e aconchegante. As cores claras refletem mais luz, o que ajuda a iluminar o espaço e a criar uma sensação de amplitude. Além disso, as cores claras criam uma atmosfera mais tranquila e relaxante, perfeita para ambientes como quartos, salas de estar e salas de jantar.

Opte por pintar todas as paredes de uma divisão com uma cor clara, ou combine com paredes em tons mais escuros para criar um contraste. Outra opção é utilizar revestimentos como papel de parede, para adicionar textura e personalidade à decoração.

MÓVEIS CLAROS: A BASE PARA UMA DECORAÇÃO SOFISTICADA E ATEMPORAL

Os móveis claros são a escolha perfeita para quem procura uma decoração sofisticada e atemporal. Os móveis nestes tons, promovem a sensação de amplitude e luminosidade, o que torna qualquer ambiente mais leve, acolhedor e convidativo.

Invista em móveis de linhas simples e design moderno, de madeira clara em tons de branco, bege ou cinza-claro. Estes são ideais para ambientes pequenos, uma vez que ampliam visualmente o espaço e criam uma sensação de leveza.

Outra opção é usar móveis claros em ambientes mais amplos e iluminados, que irão criar um efeito ainda mais surpreendente. Um sofá bege, por exemplo, é uma escolha elegante para a sua sala de estar, especialmente se combinado com almofadas e mantas em tons pastel. Já uma mesa de jantar em madeira clara, combinada com cadeiras em tons neutros, trará um toque rústico e requintado para a sua sala de jantar.

De forma a conferir elegância ao seu quarto, pode ainda optar por investir em cabeceiras estofadas em tons claros, como bege ou branco, e candeeiros de design minimalista.

Os móveis nestes tons são uma ótima opção para quem procura uma decoração duradoura e atemporal. Estes são fáceis de combinar com diferentes estilos e cores, e transmitem uma sensação de sofisticação e bom gosto.

TRAGA CONFORTO E ELEGÂNCIA PARA A SUA CASA COM TÊXTEIS CLAROS

Os têxteis são a escolha perfeita para atribuir conforto e elegância aos seus ambientes. Estes são extremamente versáteis e podem ser usados em qualquer ambiente, desde a sala de estar até o quarto, trazendo a sensação de calma e serenidade que só os tons claros conseguem proporcionar.

Para começar, invista em cortinas e cortinados em tons como o bege, cinza-claro, o branco e até mesmo em tons pastel. As cortinas são ideais para controlar a luminosidade do ambiente e criar uma sensação de amplitude, especialmente em espaços pequenos. Além disso, as cortinas trazem uma sensação de frescura e leveza para o ambiente.

Aposte em tapetes com tons mais claros para trazer conforto para a sua casa. Um tapete branco, bege, verde-água ou rosa-claro são uma escolha clássica para a sua sala de estar ou quarto, especialmente se combinado com móveis em tons neutros e acessórios em cores pastel. Além de trazer aconchego para o ambiente, os tapetes mais claros também ajudam a criar uma sensação de harmonia e equilíbrio na decoração.

As almofadas e mantas são também uma ótima opção. Estas são fáceis de combinar com diferentes estilos e cores, e podem ser usadas para criar um contraste interessante com móveis escuros ou com tons vibrantes. Além disso, as almofadas e mantas em cores claras ajudam a trazer paz e tranquilidade para o ambiente.

Não podíamos ainda deixar de mencionar a importância dos têxteis na hora de escolher a roupa de cama. Lençóis, fronhas e edredons mais claros são ideais para criar um ambiente relaxante e acolhedor no quarto, ajudando a garantir uma boa noite de sono. Opte por tecidos macios e confortáveis, como o algodão, para criar uma sensação ainda mais agradável. E não se esqueça de combinar a roupa de cama com as almofadas e mantas, criando um ambiente coeso no seu quarto.

Os têxteis em tons claros são uma ótima opção para criar uma decoração acolhedora e elegante na sua casa, são fáceis de combinar, trazem a sensação de leveza e serenidade para os ambientes e ainda ajudam a criar um clima de conforto e bem-estar para toda a família. No entanto, lembre-se de que os têxteis mais claros podem ficar sujos facilmente, portanto, é importante escolher tecidos duradouros ​​e fáceis de limpar.

ACESSÓRIOS: O TOQUE FINAL NA SUA DECORAÇÃO

Se não se quer comprometer com paredes ou móveis, uma ótima maneira de incorporar tons claros na sua decoração é através de acessórios decorativos. Desta forma, estes podem ser facilmente trocados com a mudança das estações ou com as suas preferências pessoais.

Os acessórios decorativos são o toque final perfeito para qualquer decoração, ajudando a trazer um toque de elegância e sofisticação para a sua casa. Estes podem ser usados em diferentes ambientes e estilos, desde o mais clássico até o mais moderno, e ajudam a criar uma atmosfera acolhedora e agradável, transformando a sua casa num verdadeiro refúgio de paz e tranquilidade.

Uma ótima maneira de utilizar acessórios decorativos em tons claros é através da escolha de quadros ou molduras em branco ou tons pastel. Estes para além de darem um toque de personalidade, criam também uma sensação de harmonia e equilíbrio na decoração, especialmente se combinados com móveis em tons neutros e paredes em cores suaves. Além disso, os quadros e molduras em tons claros transmitem uma sensação de tranquilidade e calma para o ambiente.

Outra opção são os candeeiros em materiais mais claros, uma vez que estes ajudam a criar um clima acolhedor e intimista, especialmente em ambientes como a sala de estar ou o quarto. Os candeeiros certos criam ainda uma sensação de paz e tranquilidade ao ambiente, ajudando a relaxar e descansar.

As caixas decorativas ou guarda-joias são também uma ótima escolha não só porque são objetos funcionais, uma vez que nos permitem organizar, mas são também uma boa forma de decorar a sua casa. Estas podem ser usadas em diferentes ambientes, como a sala de estar, quarto ou escritório, e neles podemos guardar objetos pequenos e importantes, como joias, documentos ou fotos. As caixas decorativas criam um contraste interessante com móveis em tons escuros, trazendo um toque de delicadeza e charme ao ambiente.

Outra opção interessante são os espelhos decorativos. Estes são ideais para criar uma sensação de amplitude e luminosidade em ambientes pequenos, como o hall de entrada ou a casa de banho.

Agora que já sabe como e onde utilizar as cores mais claras, siga as nossas propostas e inspire-se nas sugestões da hôma happy home living. Transforme o seu espaço num verdadeiro oásis de tranquilidade e bem-estar. Com móveis, tapetes, acessórios e iluminação em tons claros, é possível criar um ambiente elegante e descontraído em todos os ambientes da sua casa.