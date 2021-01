O que (não) fizer no primeiro mês do ano refletir-se-à forçodamente nos meses que se seguem. Apesar do frio, da geada e da chuva, a primavera está, felizmente para muitos, cada vez mais perto. Mas, para que os seus canteiros sejam os mais floridos na altura do regresso das andorinhas, há que meter mãos à obra, uma vez que é nesta altura que se empreendem muitas das tarefas que lhe permitirão ter um jardim mais belo e também mais saudável. Para que nada falhe, sintetizámos toda a informação que precisa.

Desde as espécies que deve adquirir, semear ou plantar em janeiro, aos gestos e cuidados que deve ter com as suas árvores e arbustos, passando pelas atenções que deve ter com as suas plantas de interior, está cá praticamente tudo! Descubra, de seguida, a lista visual com todas as tarefas que deve executar este mês para proteger as espécies botânicas que mais gosta de observar e cultivar no interior de casa, nos canteiros do seu jardim, na horta que lhe ocupa os (poucos) tempos livres e/ou no pomar da sua propriedade.