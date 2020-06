O terraço da minha casa é muito grande e funciona como uma extensão da sala que podemos utilizar praticamente seis meses por ano. Virado a Sul, coberto, tem aquela situação excecional de não ter sol noverão e, por isso, não ser demasiado quente nos meses de junho, julho e agosto. Em compensação, no inverno, o sol mais baixo bate-lhe até pelo menos às três da tarde, provocando o calor suficiente para podermos gozar do ar livre.

Um destes últimos anos, graças ao maldito aquecimento global, tivemos, durante todo mês de novembro, vários improváveis almoços al fresco. Com vista para o jardim, o terraço é o sítio mais popular cá de casa, entre habitantes humanos e animais, e, por isso mesmo, está pensado para o conforto, com grandes sofás que convidam à preguiça, à conversa e à leitura, e uma mesa que leva oito comensais. Perfeito!

Para ser ainda mais perfeito, precisa de ter sempre flores em vasos e floreiras, que me dão quase tanto trabalho a manter como o resto do jardim. A manutenção de um terraço bonito custa algum dinheiro porque temos que substituir com frequência as plantas que lá pomos. No entanto, para quem tenha jardim, pode-se amortizar este custo se se aproveitarem algumas das plantas colocando-as em canteiros após a floração.

As espécies mais adequadas a cada uma das estações

A minha experiência de mais de uma década nesta casa faz com que haja uma rotatividade já comprovada dos tipos de plantas que se dão bem nas várias estações e que permitem um terraço sempre em flor. No verão, é o reinado das hortênsias, das tagetes (que aguentam muito sol) e das petúnias. No outono, avançam os Chrisanthemum e os Cymbidium. Chegado o inverno, não se pense que o terraço fica menos triste.