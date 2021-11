A Sorema é hoje uma referência de serviço de excelência reconhecido mundialmente. Toda a sua criação é fabricada com o espírito de excelência e uma atenção meticulosa aos detalhes e qualidade.

Inspirada na moderna casa doméstica europeia, esta marca combina qualidade e design inovador ao ambiente de banho, que concorre para uma atmosfera de relaxamento e decoração única. A sua ampla seleção de cores e design garantem que encontra exatamente o que procura nos melhores materiais, já que combinam o conhecimento especializado numa agradável experiência de escolha.

As suas duas marcas de prestígio são a Graccioza e a Sorema Moda Banho.

A Graccioza é uma das mais reputadas marcas de banho do mercado de luxo, e reconhecida no mercado global como um distinto fabricante e fornecedor de linhas de banho nas mais luxuosas toalhas, tapetes e roupões de banho. Os produtos desta marca são pensados ao detalhe e fabricados com o máximo cuidado, tendo em consideração simultaneamente o design, o luxo e o conforto.

A Sorema Moda Banho é uma coleção completa que permite decorar totalmente qualquer casa de banho, desde toalhas, tapetes, cortinas e acessórios de chuveiro. Esta marca mistura cores e padrões e aplica as melhores técnicas nas melhores fibras.

A Sorema representa o talento do design português e a qualidade da fabricação têxtil reconhecida mundialmente pelos maiores exportadores têxteis da Europa.

“O humor relacionado com casas de banho é prova de um embaraço quase universal quanto às funções corporais. Os Britânicos da viragem do século consideravam tão embaraçosa a questão “retretes” que havia regras estritas quanto à sua localização no piso térreo. Uma retrete tinah de estar sempre encerrada num local recatado e o acesso devia ser por outra sala. Mas também não podia ser demasiado inacessível, tendo como principal requisito que as pessoas pudessem entrar discretamente”, podemos ler no livro de Terence Conran.

Sob o aspecto funcional esta divisão pouco terá mudado durante os últimos 100 anos, os equipamentos são mais modernos, sofisticados mas desempenham a mesma função.

O que mudou foi o espírito e a facilidade da sua utilização. Hoje a Casa de Banho é um espaço de honra, cartão de visita por vezes, em que a procura pelo conforto, descontração e tratamento da beleza a levaram a uma divisão de destaque pelo que pode transformar-se num espaço muito desafiante a tratar, decorar.

O controle da dimensão, funcionalidade e alguns aspetos práticos devem ser considerados.

Uma boa iluminação é essencial quer numa opção mais tradicional ou moderna e o tratamento das paredes e pavimento deve ser prático e resistente à humidade e de fácil limpeza.

Os acessórios podem seguir qualquer padrão estabelecido pela escolha dos materiais de revestimento e não esquecer de ter uma boa área de espelho que torna sempre uma divisão mais pequena numa mais ampla.

