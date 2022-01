Saiba como deixar a sua casa mais quente no inverno

As nossas casas são o melhor refúgio para as temperaturas mais baixas, por isso, torná-las o mais quentes e aconchegantes possível é cada vez mais importante. Manter a casa aquecida durante o inverno é uma das formas de enfrentar os dias frios. Para além de deixá-la mais confortável no dia a dia, também ajuda a prevenir doenças respiratórias e alergias, algo muito comum nesta época do ano.

Mas e em sua casa? Como é que esta estação do ano influencia o seu espaço? Este clima desperta várias sensações mudando completamente as nossas rotinas e como preparar a casa para o inverno é uma dúvida comum, mas não precisa mudar radicalmente os espaços para deixar a sua casa mais aconchegante. Além de um sistema de aquecimento apropriado, pequenos detalhes podem fazer a diferença quando o assunto é decorar na estação mais fria do ano.

Tapetes macios, almofadas quentinhas, tecidos em malha e em veludo e mantas confortáveis são algumas das mudanças simples que fazem toda a diferença na decoração e ajudam a mudar a sensação térmica do seu ambiente.

créditos: hôma

Preparámos uma seleção de truques práticos de decoração que podem fazer a diferença e que vão deixar sua casa preparada para o frio que vem por aí. Siga as nossas sugestões e as propostas da hôma Happy Home Living e deixe a sua casa perfeita dando a sensação visual de aquecimento e conforto.

Distribua mantas pela casa

Um dos elementos extremamente versáteis para o inverno são as mantas. Distribuí-las pela decoração é uma forma de deixar o ambiente muito mais aconchegante. Além disso, podem trazer mais cor para a sua decoração e combinam com qualquer estilo, podendo ser usadas em vários lugares da casa, como no sofá, na cama e até num terraço ou jardim.

créditos: hôma

Aproveite o inverno usando modelos estampados ou coloridos sobre um sofá neutro. No quarto, pode apostar uma manta de cor a complementar a da sua colcha, trazendo cor e vida para o espaço de dormir. Se gosta de um look mais despojado, aposte nas opções de tricot ou crochet, que vão dar um toque artesanal à sua decoração. Se quiser acrescentar, mais sofisticação escolha tecidos como o algodão, a malha e o jacquard.

créditos: hôma

Invista num modelo que tenha uma textura diferente ou um estampado chamativo. Pode escolher uma cor que esteja presente no tapete, nas cores das almofadas ou ainda nos objetos decorativos. Uma boa opção é manter as mantas enroladas, em pilha ou colocadas nos braços dos sofás. Além de ficarem arrumadas, criam a sensação de conforto e são úteis na hora de se sentar para ler um livro ou conversar.

Renove os têxteis das almofadas

Mudar os acessórios é uma opção prática e rápida. Basta trocar a capa das almofadas por tecidos quentinhos, para a sala de estar ganhar outra cara. Estas temperaturas são convidativas para ficar em casa, relaxar e ter um espaço mais confortável, tornando os momentos em casa ainda mais especiais.

créditos: hôma

Invista em capas de almofadas diferentes e aproveite esta altura para trocar as antigas por tecidos mais grossos que podem ser lisos ou optar por padrões como o geométrico ou o floral. Pode espalhá-las em cadeiras, cadeirões, sofás, camas e até no chão. Combine as cores do tecido e do estampado com as mantas, os tapetes e os cortinados.

créditos: hôma

Uma tendência atual é a mistura de texturas, onde pode explorar diversos tecidos e padrões numa única combinação, deixando o espaço mais divertido e personalizado. Use tecidos de veludo, lã, pêlo e crochet, que combinam melhor com os dias mais frios e abuse das almofadas.

créditos: hôma

Quartos quentinhos

Uma medida simples e prática para preparar a casa no inverno é a escolha da roupa de cama. Troque a roupa de cama habitual por lençóis mais quentes, com mais fios, use e abuse de edredons, de colchas e de uma manta de pés de cama.

créditos: hôma

Opte por uma cabeceira de cama confortável forrada a tecido com um toque suave e adicione travesseiros e algumas almofadas para garantir mais conforto. Pavimentos em madeira nos quartos também tornam o local mais aquecido e aconchegante e pode ainda complementar com tapetes grandes que passem por baixo da cama para garantir uma temperatura mais agradável na hora de deitar. Quadros nas paredes preenchem os espaços vazios e também ajudam a aquecer o ambiente.

créditos: hôma

Vestir as janelas

A escolha dos cortinados também pode ser estratégica para preparar a casa no inverno e optar por tecidos encorpados é a melhor escolha. Além de trazerem mais privacidade, as cortinas ainda ajudam a manter o ambiente aquecido. O que deve principalmente mudar entre o modelo utilizado no verão ou no inverno é o tipo de tecido escolhido.

créditos: hôma

No verão, os modelos mais leves e transparentes ajudam a bloquear a entrada do sol e calor, mas sem perderem a leveza que a época merece. Já no inverno, os tecidos devem ser mais robustos para poderem evitar a perda do calor e deixarem o ambiente mais agradável. Mas caso durante o dia o sol resolva aparecer, mesmo que por poucos minutos, é importante deixar que ele entre sem nenhum obstáculo. Ou seja, nesse momento as cortinas devem ser abertas, deixando a luz entrar para aquecer, e quando o sol for embora, feche novamente para evitar que o calor se dissipe.

créditos: hôma

Na hora de escolher os tecidos, o linho é uma boa opção, por ser um tecido mais encorpado, mas com atenção para que o seu volume não deixe o ambiente carregado, principalmente se for uma área pequena. Em relação à cor, não precisa de ser necessariamente um tom escuro e deve ter preferência pelos tecidos lisos, deixando os estampados para outros pormenores.

créditos: hôma

Aqueça o pavimento com tapetes

O piso já é algo que faz toda a diferença na temperatura do espaço. Os de madeira, por exemplo, são quentes e por si só já oferecem conforto. Pisos como os de pedra ou cerâmico são considerados frios, e, para eles, é indispensável o uso de tapete durante o inverno para diminuir o desconforto.

Mas mesmo que a sua casa não tenha um pavimento frio, é natural que no inverno o chão fique mais gelado. Os tapetes são uma ótima forma de aquecer um ambiente e trazer a sensação de conforto, principalmente nesta época do ano. E este também podem ser utilizados para decorar o ambiente. Aliás, mesmo num espaço neutro, um modelo com mais personalidade pode dar um toque especial ao espaço.

Quando escolher a cor dos tapetes, opte por tons neutros ou mais quentes para aumentar a sensação de calor e um material mais aconchegante, de fios mais altos, mais densos ou até mesmo os de pelos sintéticos. Além de cobrir o piso, os tapetes compõem a decoração e também são peças muito versáteis, com variações infinitas de tamanhos e tipos de tecido, podem ainda ser lisos ou estampados.

créditos: hôma

Aposte em lareiras portáteis

As lareiras são sempre uma boa opção para aumentar a temperatura dentro de casa. Claro que um aquecedor também pode desempenhar essa função mas a lareira também contribui para trazer um charme especial aos ambientes. É possível encontrar vários modelos, como as elétricas, a gás, a lenha, ecológicas e portáteis que não necessitam de qualquer tipo de instalação e são muito práticas.

A lareira portátil é excelente para ambientes mais pequenos e para apartamentos porque têm a vantagem de as poder colocar onde quiser e podem ser encontradas nas versões elétrica e ecológica.

O rústico combina com o inverno

O estilo mais rústico também é uma opção certeira para o inverno, pois transmite bem o clima que tanto gostamos em dias mais frios, o aconchego. Optar pelo uso de móveis e objetos em madeira, evidencia ainda mais o estilo e o clima desejado. Por isso, invista no natural.

créditos: hôma

Pinte as paredes com cores quentes

Investir em tons quentes é uma opção perfeita para dar a sensação de bem-estar e tranquilidade. Em todos os ambientes, as cores escolhidas traduzem um pouco da sensação visual e térmica. Por isso, criar uma base neutra abre a possibilidade para usar tons mais terrosos, quentes e profundos no inverno. Uma única superfície já muda totalmente o espaço.

Os quadros também podem trazer cores novas para a sua casa nesta estação. Que tal comprar uma tela nova, ou trocar um quadro grande por outro com tons mais aconchegantes? Evite os elementos de cores suaves e mais frias, como o verde e o azul, e prefira cores como os ocres, encarnados e areia. Tenha cuidado para não usar somente cores escuras, pois isso pode deixar o ambiente demasiado pesado.

créditos: hôma

Aplique papel de parede

Para trazer ainda mais a sensação de ambiente aconchegante, uma boa opção é utilizar papel de parede como revestimento. Este também contribui para proporcionar conforto térmico, principalmente se a escolha for por cores mais quentes, com padrão ou textura, que são fundamentais para garantir uma atmosfera invernosa.

Ilumine os ambientes para os dias mais frios

A iluminação correta faz toda a diferença, principalmente no inverno. Este é outro detalhe que pode deixar a sua casa mais calorosa e confortável. Candeeiros, abat-jours e muitas velas, iluminam o ambiente e dão um toque especial na decoração. O clima sereno e tranquilo criado por lâmpadas de luz quente ajudam a manter a sensação de calor.

créditos: hôma

As velas são outra forma incrível de deixar o ambiente bem quente. Aproveite para acender algumas, pois a luz da chama irá proporcionar uma sensação de acolhimento, ao mesmo tempo que ilumina e ainda perfuma o ambiente com fragrâncias para todos os gostos. Não se esqueça da segurança e use suportes seguros próprios para velas.

créditos: hôma

Estes elementos criam uma iluminação alternativa mais acolhedora, envolvente e romântica. A luz emitida pelo fogo é mais suave e agradável que qualquer lâmpada, o que dá um efeito aconchegante de meia luz.

Cuide bem das suas plantas

No inverno a casa fica mais escura e deve redobrar os cuidados com as suas plantas, para não perder o verde do seu espaço. As plantas inspiram vida, aconchego e tranquilidade. Aposte em folhagens escuras, que precisam de menos luz, e nos arranjos de flores que combinam muito bem com o clima da estação.

créditos: hôma

Com todas estas opções, não há como não preparar a sua casa para estes dias mais frios. Inspire-se com todas estas sugestões em hôma Happy Home Living.