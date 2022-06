Quer libertar a sua criatividade na cozinha? Saiba como é importante a escolha do eletrodoméstico

Independentemente das nossas qualidades e competências culinárias, constatamos no ato de cozinhar atributos quase mágicos, os de combinar e recombinar alimentos, quantas vezes de geografias diversas, num prato que sintetiza todos os aromas e sabores. A comida convoca-nos os cinco sentidos e é campo para expressarmos a nossa criatividade. Quem nunca deliciou o olhar perante um prato particularmente apetecível e odorífero? Ou se afeiçoou à textura aveludada de um creme? É um facto que nem todos nascemos fadados ao estrelato Michelin. Porém, em todos nós, reside um potencial criativo a aguardar o momento certo, aquele em que é descoberto.

Cozinhar é criatividade, reinterpretar ingredientes tão simples como uma batata, uma cenoura, uma peça de peixe ou de carne e adivinhar-lhes novos caminhos à mesa. De certa forma, ao cozinharmos estamos a reconstituir memórias, aquelas que nos estão próximas, como as familiares e aquelas outras que nos chegam de fontes terceiras, como um bom livro ou programa de cozinha.

créditos: Miele

Exercer esta criatividade na cozinha ganha quando encontramos os auxiliares capazes de, a vários tempos, nos facilitarem o caminho do ponto A ao ponto B, desde a correta refrigeração dos alimentos até ao ato final, o de os cozinharmos. Hoje, procuramos a chamada conveniência, a de encontrarmos tempo de lazer com a nossa família, amigos, ou para nós mesmos, sem com isso comprometer uma alimentação equilibrada e justa para com o planeta. Simultaneamente, acompanham-nos outras preocupações. Vivemos numa sociedade saturada de consumo, num tempo do descartável, quantas vezes por força da pouca durabilidade de um bem.

Como responder a todas estas questões? Fazendo da nossa cozinha um espaço adaptável às nossas necessidades, um cantinho onde as palavras sustentabilidade, durabilidade e eficiência energética se expressem nos eletrodomésticos que usamos. Isto, sem esquecer que a dimensão estética também pesa. Em todos nós reside a noção de belo. Há, então, que olhar para equipamentos intemporais, adaptáveis a diferentes espaços e épocas. Neste admirável mundo do século XXI, juntamos à equação outro fator, o tecnológico e de como este se revela um facilitador do nosso dia a dia.

Veja-se estes três cenários: um forno que pode cozinhar sem calor; aparelhos de encastrar que reconhecem o utilizador e interagem com este; tecnologias inteligentes, ligadas em rede. Não é o futuro, “é qualidade à frente do seu tempo” e expressa-se numa gama de eletrodomésticos, a Geração 7000, uma inovação da Miele, marca alemã nascida em 1889. Uma nova geração de eletrodomésticos criados para serem intuitivos, adaptáveis às necessidades de cada um de nós, facilitadores, permitindo à criatividade florescer.

Olhemos para o fornos a vapor combinados, uma peça que não se resume ao bom desempenho no grelhar, assar ou cozinhar a vapor ou sous-vide (graças ao controlo preciso da temperatura). A alta tecnologia DualSteam preserva mais nutrientes, vitaminas e sabor nos cozinhados. Na prática, um forno que não se acomoda aos alimentos, “pensa-os” e mantém o constante “diálogo” com estes. O resultado? Catapulta a nossa cozinha para novos patamares, aqueles que pensamos estarem apenas reservados aos chefs.

créditos: Miele

Ainda nos fornos, mantenhamos os olhos postos na tecnologia e na cozinha de precisão, de alto rendimento, com resultados perfeitos, sem que isso implique ostentarmos um currículo em restaurantes Michelin. Com um simples smartphone à mão, podemos acompanhar, a cada minuto, o processo de confeção dos alimentos no forno dotado da inovação FoodView. Uma câmara integrada fornece-nos imagens de alta resolução. Mais, a tecnologia TasteControl arreda das nossas cozinhas pratos estorricados e afins. Após tempos de confeção programados, o interior do forno arrefece imediatamente.

Não se trata apenas de alta tecnologia, mas também qualidade de vida e facilidade de utilização. Atributos que vamos encontrar nas placas de indução Miele. Graças ao reconhecimento inteligente de recipientes, a placa deteta quando se desloca o recipiente e acompanha-o com a respetiva temperatura regulada. Imagine a liberdade de movimentos que esta ação lhe traz e todo o potencial da experiência culinária. Uma experiência que queremos se faça num ambiente agradável, sem fumos e odores. A combinação TwoInOne de placa de indução e exaustor, responde-nos a esta necessidade com a vantagem do exaustor reagir automaticamente à programação da placa (Con@ctivity) e baixa sempre que não está a cozinhar. Como é uso dizer-se, “une-se o útil ao agradável”, isto é, potência instantânea, design elegante com exaustor à face. Adicione-se-lhe mais alguns retoques de tecnologia com a Indução PowerFlexXL, o mesmo é dizer zonas de cozinhar amplas e versáteis, grandes o suficiente para quatro recipientes.

créditos: Miele

Protagonistas primeiros na cozinha, os alimentos merecem-nos respeito. Há que manter-lhes a frescura que lhes confere a natureza. Refrigerar da melhor forma os ingredientes é reconhecer-lhes as qualidades que contribuem para grandes cozinhados. Na Miele, os aparelhos de frio K 7000 nasceram para acolher o melhor da natureza. Isto, sustentado em tecnologias como a PerfectFresh Active. Uma fina névoa de água, mantém os alimentos frescos e deliciosos durante cinco vezes mais tempo. Por seu turno, a função DynaCool contribui para uma distribuição uniforme da temperatura por todo o interior.

Cozinhar é arte, manifestação da nossa criatividade, um bálsamo para descontrairmos em dias atribulados, um motor de partilha e convivialidade. Encontrarmos em pleno todas estas dimensões está tão perto quanto o de sabermos fazer escolhas racionais. E estas começam nos eletrodomésticos.