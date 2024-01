Uma paleta em tonalidades de creme, cinzento e bordeaux funde-se em estampados, e peças decorativas icónicas que dão cor e contraste a um espaço onde predomina um mobiliário neutro com remates em ferro preto, criando um ambiente moderno, despojado e descontraído de inspiração cosmopolita. A aposta procura acompanhar o estilo do vibrante centro histórico da Invicta.

"Pegar nas cores da fachada (do empreendimento Bonjardim) e levá-las para dentro de casa foi uma ideia que acabou por marcar todo o projeto de interiores com um estilo muito gráfico. Os tons terracota, as jarras e vasos toscos, os vidrados e as oliveiras, muito presentes nas zonas sociais, são elementos que nos trazem reminiscências marroquinas e que nos foram naturalmente sugeridos por essa paleta inicial”, refere Filipa Fleming em comunicado.

Entrada do apartamento créditos: DR

Sala prolonga-se em vários ambientes

A ampla zona social deste apartamento é um autêntico convite ao convívio entre família e amigos em redor de uma mesa de jantar de forma oval que pode reunir até 10 pessoas. O quadro por cima do elegante aparador de cantos arredondados cria um ponto de fuga, conferindo profundidade, ao passo que o conjunto de três espelhos dá ainda maior amplitude ao espaço.

Esta área social prolonga-se para o exterior através da varanda, onde há lugar para um acolhedor espaço de refeições e de estar em harmonia com os interiores, e estende-se igualmente para um espaço versátil contíguo à sala. Esta divisão foi buscar à música a sua inspiração para criar um ambiente vintage vincado pelo aparador próprio para melómanos e pelo gira-discos antigo em contraste com a moderna mesa de trabalho em vidro e os painéis da parede. O equilíbrio perfeito entre o estilo retro e contemporâneo, entre trabalho e descontração.

"Nesta divisão quisemos criar um espaço multifuncional, que tanto pode ser um escritório em casa como uma sala de música, um lugar de refúgio. Por isso, apostámos num ambiente mais criativo, um espaço com um efeito surpresa que fugisse à normalidade", conta a decoradora.

Sala de estar créditos: DR

Quartos harmoniosos e aconchegantes

Nos quartos, a harmonia surge das cores, da fusão de estampados e texturas e ainda dos apontamentos que rematam as diferentes peças, criando um ambiente acolhedor e confortável.

O estampado do tapete e o micro-estampado da manta do quarto de casal são elementos de realce num ambiente sereno de tonalidades neutras e peças simples, enquadrando o espaço e fazendo a ligação entre toda a decoração.

O segundo quarto é caracterizado por um estilo jovem e despojado, mas, ao mesmo tempo, aconchegante, com apontamentos de descontração e informalidade que sobressaem nas mesinhas de cabeceira, no pufe e no padrão das almofadas. A opção por um sommier largo dá ao espaço a versatilidade desejada.

Destaque ainda para a entrada da casa, onde as peças decorativas e os espelhos quebram o branco desta área, deixando antever o estilo da decoração.