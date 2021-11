As ferramentas de aço duram quase toda a vida. Mas, quando têm corpo em metal e pega em madeira, a manutenção tem que ser mais cuidadosa. Seque bem as ferramentas antes de serem guardadas, afie periodicamente as zonas de corte e limpe bem após cada utilização. Existe ainda um truque caseiro que protege as ferramentas contra a oxidação. Para a prevenir, deve mantê-las enterradas pela parte metálica num recipiente com areia. Quando for dar um passeio à beira mar, já sabe. Leve um saco, encha-o de areia e, quando chegar a casa, ponha mãos à obra.

Existem, no entanto, outras formas de proteger os seus instrumentos de jardinagem:

- Depois de os usar, remova os vestígios de erva, de terra e de folhas, escovando-os com uma escova metálica de hastes macias. Alguns podem ser lavados com água e sabão. Antes de os arrumar, seque-os cuidadosamente com um pano seco.

- Para eliminar a ferrugem, lave as ferramentas com água e sabão. De seguida, mergulhe-as durante 24 horas numa mistura de água e vinagre ou numa mistura de água e refrigerante de cola. Se preferir, pode esfregá-los com sal grosso e limão, complementando a tarefa, que deve executar com luvas, com a aplicação de um produto abrasivo. Antes de os arrumar, seque-os cuidadosamente com um pano seco.

- Com o passar do tempo, muitos utensílios com cabos acabam por perder a firmeza na zona de ligação com a madeira. Para solucionar este problema, mergulhe-os em água durante uma noite para que esse material inche, resolvendo o problema.