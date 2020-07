O que plantar num terraço grande? Esta era a dúvida de Sónia Carneiro, uma leitora da revista Jardins residente em Bragança que resolveu enviar um e-mail para a redação da publicação na esperança de obter uma resposta. "Pretendo encher o meu terraço de flores. Mede quatro metros por oito, tem muros de ladrilho e encontra-se num terraço alto. Gostava que me dessem conselhos para plantação", pediu a assistente administrativa.

Para conseguir o que pretende, pode instalar vasos grandes com exemplares de grande porte como o loureiro, Laurus nobilis como os cientistas o designaram. Nas esquinas, além dessa árvore, pode recorrer a bambu, Phyllostachis aurea na designação científica, que também é perfeito para as esquinas. Outra recomendação passa por plantar entre oito a uma dezena de exemplares de flores da época, como os amores-perfeitos e as prímulas.

Plante também entre três a quatro heras matizadas de folha anã, idealmente na base. No corrimão, se tiver um instalado no seu terraço, instale uma fila de jardineiras e plante quatro arbustos por metro. Pode, por exemplo, recorrer a exemplares de Picea glauca conica, Buxus sempervirens, Juniperus media e Viburnum tinus, combinando-os ou privilegiando um ou dois deles. Se o fizer, conseguirá um terraço bonito, agradável e convidativo.