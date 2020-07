Existem quintais, pátios, terraços e varandas com muitas horas de sombra. Um verdadeiro desafio para todos os amantes de jardinagem que não sabem o que fazer com eles. Descubra as espécies a que pode recorrer para os valorizar.

António Moreira vive nos arredores de Lisboa numa zona pouco solarenga. "Tenho um quintal de cerca de 20 metros quadrados com um limoeiro grande e gostava de plantar uma horta de aromáticas e morangueiros mas tenho muita sombra e morre tudo", lamenta este jardineiro amador. Ana Carvalho, engenheira técnica agrária, colaboradora regular da revista Jardins, tem a solução para o problema. "A maioria das plantas aromáticas e os morangueiros são plantas que necessitam de, pelo menos, cinco horas de sol por dia. Pode optar pelas aromáticas da família das mentas, como é o caso da hortelã-pimenta e do poejo, por exemplo, que resistem melhor à sombra", recomenda a especialista. "No entanto, devem estar confinadas pois tornam-se invasoras", adverte ainda esta profissional. "Também pode semear coentros e salsa, que se conseguem desenvolver em zonas sombrias", recomenda ainda Ana Carvalho, que deixa ainda um outro conselho a quem tem espaços com estas características e não sabe o que fazer para tirar maior partido deles. "Deve também fazer uma poda de arejamento ao seu limoeiro para que o sol passe através da árvore, aumentando assim a luminosidade", diz.