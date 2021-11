O Natal está à porta. Já escolheu a sua decoração preferida?

O espírito natalício já começa a tomar conta de todos nesta altura do ano. Com várias opções disponíveis e muito originais, são vários os temas que vão deixar os seus ambientes com um brilho e uma magia muito especial para esta época.

Qualquer que seja o seu estilo preferido, comece por escolher o seu pinheiro de Natal que pode ser uma árvore natural, artificial, grande, média ou pequena e ainda pode optar por ser verde ou branca. Use e abuse das luzes de Natal e dê as boas vindas à família e convidados com uma coroa ou grinalda na porta de entrada que fazem qualquer casa refletir a magia da época.

Já sabe qual a sua decoração preferida? Com este artigo, nós vamos dar uma ajuda para que escolha o estilo que mais se identifica consigo e melhor transmite a tradição da sua família para este Natal.

Inspire-se com estas ideias e veja as propostas originais disponíveis em hôma Happy Home Living.

Glow Heritage - Com brilho e sofisticação

Com muito brilho e glamour, a inspiração “Glow Heritage” tem a dose perfeita de sofisticação e requinte que esta festa merece.

Esta decoração prima pela originalidade e exuberância e evidencia a riqueza e elegância da celebração mais importante do ano.

Use luzes quentes misturadas com muito dourado, prata e branco e terá um ambiente cheio de charme e elegância. A árvore de Natal deverá ser o ponto central da decoração onde além dos vários pendentes, bolas brilhantes e muitos adereços, poderá misturar outros elementos como folhas douradas e adornos com plumas.

Ao brilho do ouro e prata, adicione cores como o rosa, o bordeaux, o verde escuro ou o azul petróleo e obtenha uma linha cromática requintada e deslumbrante.

O charme e brilho do dourado aparece também na mesa da ceia de Natal oferecendo sofisticação ao espaço. Com um elegante arranjo para o centro de mesa e recorrendo ao uso de velas e candelabros, receba os seus convidados com distinção e torne este momento único e especial.

Estes itens são fundamentais na decoração natalícia, pois além de deixarem o ambiente mais aconchegante, ainda enfeitam a mesa da ceia trazendo requinte e ainda mais encanto a esta celebração.

Xmas Circus - A fantasia do Circo

A magia do Natal vai inundar a sua casa com esta proposta original em tons encarnados e brancos.

Soldadinhos de chumbo que ganham vida, carrosséis e rodas gigantes, malabaristas e comboios mágicos, o mundo fascinante da fantasia entrou em sua casa. Deixe-se envolver por este estilo natalício tão apaixonante tanto para as crianças como para os adultos.

No estilo “Xmas Circus”, o encarnado é o tom predominante, misturado com branco em padrões de riscas, bolas e quadrados Vichy.

Decore grinaldas divertidas, pendure bengalas, chupa-chupas e guizos neste mundo encantado e especial, onde as personagens ganham vida. Use caixas de cartão às riscas de onde podem sair as surpresas mais inesperadas e viva este espírito natalício com muita fantasia.

Divirta-se com este tema tão animado e viaje até às memórias da sua infância num festival de cores, luzes e magia.

Winter Grove – Um universo encantado

Inspire-se nos elementos da natureza para fazer a sua decoração natalícia e traga para dentro de sua casa a simplicidade, a beleza e o misticismo dos bosques encantados.

Um ambiente simples em tons naturais que nos envolve com a textura das madeiras, o verde das árvores e o branco da neve, assim é o estilo “Winter Grove”. Um universo mágico, que desperta os nossos sentidos para o que de mais puro e sereno existe.

Atento ao meio ambiente este é também um estilo que apela à nossa consciência ambiental para que se respeite a natureza e tudo o que ela nos oferece, fazendo o melhor para o equilíbrio do nosso planeta.

Faça arranjos com pinhas, pequenos troncos, folhas verdes e musgo e adicione texturas de pêlo e lã para obter um ambiente puro e acolhedor que remete para o conforto e tranquilidade, ideal para receber a sua família e celebrar o Natal com aqueles que mais gostamos.

Com tantas ideias e inspirações e seja qual for a sua preferência, é impossível não nos sentirmos envolvidos neste espírito natalício. Junte muita partilha e umas boas gargalhadas e viva este Natal em todo o seu esplendor. Veja estas e mais propostas em hôma Happy Home Living.