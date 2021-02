Para quem está habituado a passar longas horas no jardim nos meses de primavera e de verão, quando chega o outono e as primeiras águas, ainda antes do inverno nos brindar com frio, com chuva, com geada e até com neve, ainda que em Portugal tenhamos (muita) sorte com as condições climatéricas desta região do globo, esse prazer torna-se bastante limitado. As idas ao jardim quase se resumem às tarefas indispensáveis para manter o espaço cuidado e vão diminuindo à medida que o inverno vai avançando.

Mas para quem dispõe de algum espaço, não necessita ser muito, pode continuar a desfrutar do sol nos meses frios, em ambiente arejado e luminoso com a companhia das plantas. Não apenas para relaxar mas também para trabalhar ou fazer refeições mais descontraídas. Em Portugal, ainda não existe muito a cultura destes espaços mas, numa vida cada vez mais urbana, são um refúgio. E a grande vantagem é que a sua utilização não se resume apenas aos meses de outono e inverno, como rapidamente perceberá.

Por se tratarem de locais abrigados, podem ser, à partida, aproveitados durante todo o ano e ainda, outra vantagem, constituem uma alternativa a quem não pode ou não pretende ter plantas em casa. Os jardins de inverno podem ser instalados em terraços, em jardins, em salas e até em coberturas, embora o mais comum seja nos espaços exteriores, onde, no conforto de uma superfície envidraçada, é possível desfrutar dos raios solares mesmo que chova a potes lá fora. Um autêntico bálsamo para a alma.

Plantas recomendadas

As plantas para jardins de inverno não são necessariamente caras. Com um pouco de criatividade e algum bom gosto, consegue dotar o jardim com uma coleção económica e, ao mesmo tempo, decorativa. As plantas a colocar não necessitam de muito espaço e pode optar por espécies que se adaptem bem às condições que existem no interior da casa. Além das plantas, embora sem nunca exagerar, pode complementar a decoração com fontes ou com outras peças que combinem com as plantas e as flores que escolheu.

Materiais sugeridos

Atualmente, existe uma grande panóplia de soluções para jardins de inverno. Desde os modelos standard de fabrico industrial às soluções por medida que muitas empresas desenvolvem a pedido dos clientes, a imaginação é (praticamente) o limite. Uma das grandes vantagens é que a legislação permite, atualmente, construir até 20 metros quadrados de espaço extra à casa sem necessidade de um pedido de licenciamento, o que facilita muito na hora de tomar decisões, uma vez que neste caso não há burocracias.

Esta possibilidade tem ainda outra vantagem, dado que não exige os investimentos adicionais com licenças que outras obras têm de ter. As cores, as dimensões, as formas e os extras, como é o caso dos sistemas de ventilação, dos sistemas de proteção solar e/ou sistemas de segurança, podem ser combinadas de acordo com o espaço disponível, com o gosto pessoal e/ou com o orçamento disponível. A madeira, o vidro e o alumínio são, a par do aço, do PVC e dos novos materiais industriais, as opções mais recomendadas.