Não se deve deixar passar mais do que a primeira semana de dezembro para a decorar, dizem os mais entendidos. Por isso, se ainda não fez a sua árvore de Natal e se ainda está sem ideias, sugerimos-lhe três propostas para dar vida ao seu pinheiro. Este ano, à semelhança dos últimos, a personalização é a regra a seguir. Em vez de repetir as decorações tradicionais de outros anos, siga uma das três tendências que, de seguida, lhe apresentamos. Inspire-se e escolha a sua!

Árvore de Natal mais tradicional

Se pretende apostar numa coisa diferente mas, ainda assim, não passar dos oito para os oitenta, comece por fazer apenas pequenas mudanças. As cores não devem ser mais de quatro no total. Uma seleção possível inclui tonalidades como o vermelho, o verde, o branco e o tom da palha. Experimente também utilizar enfeites de diferentes tamanhos, texturas e feitios. Aposte ainda em materiais naturais, como ráfia ou tecido. Decore o pinheiro com luzes cintilantes coloridas.

Árvore de Natal moderna

Aqui, há mais espaço para a imaginação, tanto em termos decorativos como na escolha dos materiais. A oferta também é maior. Ainda assim, limite, idealmente, a paleta de cores a duas ou três tonalidades. Aposte na variedade de texturas, mates e brilhantes, para conseguir um efeito sofisticado que não contraste muito com a restante decoração. Faça um apontamento com peças em vidro ou de design mais industrial para conseguir um efeito original e diferenciador.

Árvore de Natal arrojada

Também aqui a imaginação é o limite e pode ser (e)levada ao máximo. Invista em tons nunca vistos, como o cor de rosa fluorescente, o roxo ou o verde intenso, quase elétrico. Experimente enfeites com formas ousadas, em seda, em vidro, em acrílico ou até em cortiça, um material português que devemos privilegiar. Não tenha medo de arriscar nesta arte decorativa efémera. Se não tiver o êxito esperado este Natal, no próximo ano pode sempre tentar outro estilo.