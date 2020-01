Na natureza, esta é a época da calma e da serenidade e também no jardim é tempo de paragem, de observação e de recomeço, o que não significa que seja forçosamente um período de acalmia. São muitas as tarefas que podemos empreender agora e que não temos tempo para fazer noutra altura do ano. Apesar do frio, da chuva, do vento e da geada da época, as tarefas de jardinagem e de horticultura prosseguem, com especial incidência na poda dos arbustos ornamentais.

Esta é também uma boa altura para podar as árvores de fruto de folha caduca, como é o caso das pereiras, das macieiras, das ameixoeiras e dos damasqueiros, assim como das tílias, das olaias, dos plátanos, das hortênsias, das roseiras, das glicínias ou ainda das bérberis, que também devem ter as partes secas removidas. Em termos de plantações, é tempo de semear ervilhas-de-cheiro e calêndulas, além de outros trabalhos que pode (re)ver seguidamente.