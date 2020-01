Gaultheria. A planta que tem bagas coloridas durante todo o inverno

Também conhecidas por pernettyas, as gaultherias são pequenos arbustos de folha persistente, de crescimento lento e com atraentes bagas de coloração intensa, que podem ser cor de rosa, roxas, vermelhas ou brancas. Estes seus frutos surgem em cachos e cada fruto contém numerosas sementes. Pequenas flores brancas ou rosadas em forma de sino aparecem na primavera. Originárias da América do Norte, são, todavia, ainda pouco conhecidas em Portugal.

As plantas do género Gaultheria começam a ser cada vez mais comuns nos nossos centros de jardinagem, dado serem plantas muito decorativas capazes de criar apontamentos muito bonitos nos jardins no outono e no inverno. Devem ser plantadas em locais sombrios e protegidos do sol da tarde. Os solos devem ser férteis e, preferencialmente, enriquecidos com substrato ácido para obter plantas mais bonitas, com folhas brilhantes e bagas mais atraentes.

Estes arbustos toleram bem climas frios e geadas. As folhas, de um verde escuro, têm tendência a avermelhar com o frio no inverno. Por serem plantas baixas e de crescimento lento, são indicadas para criar bordaduras de canteiros e perfeitas para plantar em vasos a decorar pequenos terraços ou varandas. As gaultherias são plantas de exterior, mas, se desejar usá-las apenas para fins decorativos, dentro de casa, elas durarão mais tempo, mas com uma condição.