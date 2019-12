8 plantas para um inverno florido enquanto aguardamos pelas flores da primavera

Beleza exótica a meia-sombra é o que lhe garante a camélia. Também conhecida como Camellia japonica na designação científica, é uma planta única, quer pela beleza da sua floração invernal quer pela folhagem verde brilhante persistente. As flores apresentam cor branca, cor de rosa, amarela ou encarnada, entre outras tonalidades de corpo. A planta pode ir de um metro a três metros de altura. A distância mínima de plantação deverá ser de cerca de um metro.

Ao fazê-lo, deve privilegiar, sobretudo, zonas de meia-sombra. A camélia prefere solos ácidos, ricos em matéria orgânica, idealmente soltos e leves. Aquando da plantação, à semelhança do que sucede com as azáleas, deve usar-se substrato para plantas acidófilas. A rega deve, segundo os especialistas em jardinagem e em botânica, ser regular. Para assegurar um melhor desenvolvimento, esta planta deve ser regularmente podada após o período de floração.

4. Ciclâmen

Os ciclâmenes, Cyclamen persicum como os cientistas os batizaram em tempos idos, são donos de uma floração exuberante, muito colorida e muito atraente. A folhagem também é decorativa. Plantas perenes, os ciclâmenes florescem no outono, no inverno e também na primavera, a uma altura máxima de 30 centímetros. A distância mínima de plantação deverá, também ela, rondar os 30 centímetros em solos bem drenados e, idealmente, ricos em matéria orgânica.

Os melhores terrenos para os ciclâmenes são aqueles que estão localizados em zonas de meia-sombra. As regas, tal como sucede com exemplares de outras variedades botânicas, querem-se frequentes mas não em exagero, como por vezes sucede. No final da floração, devem arrancar-se as hastes florais, como sugerem os jardineiros profissionais. Em várias regiões, de norte a sul do país, são muitos os jardins, os terraços e os canteiros que exibem exemplares desta flor.

5. Aloé-do-natal

É uma das plantas de pouca manutenção a que pode recorrer. O aloé-do-natal, Aloe arborescens na linguagem científica, é uma excelente opção para zonas onde não quer ter grandes trabalhos de manutenção de taludes, canteiros e vasos. Com um ciclo de vida perene, a sua floração dá-se no inverno e apresenta uma cor laranja. Esta variedade botânica alcança até 1,5 metros de altura. A distância mínima de plantação deverá ser, idealmente, de um metro. Nunca mais.

A justificação para isso é simples. Por se prever que alcance essa altura, há que garantir uma distância de segurança, idealmente em áreas de sol ou de meia-sombra. Esta flor, muito resistente, tolera todos os tipos de solo desde que bem drenados e condições de secura e calor, vento e ar do mar. Requer, ainda, pouca manutenção. Esta planta precisa de ser regada apenas nos períodos de maior calor. As folhas e as flores secas devem ser limpas uma vez por ano.

6. Rosa-do-natal

A rosa-do-natal, batizada Helleborus niger pelos cientistas há várias décadas, é uma planta de uma beleza única. A sua floração, habitualmente branca ou cor de rosa, dá-se em pleno inverno, período das festas natalícias. Quando esta acaba, na primavera, a sua folhagem funciona como cobertura. Trata-se de uma espécie perene que, por norma, atinge cerca de 50 a 60 centímetros de altura pelo que a distância mínima de plantação deverá ser de 60 a 80 centímetros.

Esta planta deve ser plantada em zonas de meia-sombra, como recomendam os entendidos. Os solos que a acolhem querem-se bem drenados, ricos em matéria orgânica e calcários. A rosa-do-natal aguenta o frio e suporta relativamente bem a neve, sendo por isso perfeita para espaços exteriores. Na primavera, uma das estações com mais tarefas a empreender no jardim, a folhagem do ano anterior deve ser podada, pelo que não se pode esquecer de o fazer.

7. Clívia

Para solos bem drenados, é uma das variedades botânicas em que mais deve investir. A clívia, Clivia miniata na sua designação científica, é uma hipótese interessante para canteiros sombrios pela beleza, quer da floração quer da folhagem. Esta planta é uma herbácea perene cuja floração de cor laranja se dá, maioritariamente, no inverno e na primavera. A plantação deve ser feita, segundo os jardineiros profissionais, com uma distância mínima de 40 centímetros.

Esta flor deve ser cultivada, idealmente, em zonas de sombra ou de meia-sombra com solos ricos em matéria orgânica bem drenados. Estas plantas, que podem chegar aos 40 centímetros de altura em muitos casos, não aguentam temperaturas abaixo dos cinco graus negativos, pelo que não se adaptam a todas as regiões. Para além disso, as clívias, muito comuns em jardins caseiros, necessitam de regas e fertilizações regulares, uma tarefa que não pode descurar.

8. Urze

A urze, Calluna sp. na sua designação científica, tem uma das florações mais bonitas da estação, quer em bordadura quer em vaso quer em floreira, como sublinham muitos especialistas em jardinagem e botânica. Esta planta perene, também ela muito comum, floresce no outono e no inverno, com cores que vão do branco, ao rosa, roxo, numa paleta de tonalidades que surpreende pelo colorido e pela versatilidade. Pede, idealmente, zonas com sol e solos ácidos.

Os terrenos com uma boa drenagem, ricos em matéria orgânica, são os mais recomendados. A urze, que a fadista Amália Rodrigues chegou a cantar, não gosta de solos secos e expostos ao vento. Esta planta pode atingir 40 centímetros de altura. A distância mínima de plantação deverá ser de, pelo menos, 30 centímetros. Quando envasada, deve ser-lhe adicionado substrato ácido, uma vez por ano. As flores, as folhas e os ramos secos devem ser sempre limpos.

Texto: Teresa Chambel (arquiteta paisagista) com Eva Falcão (edição digital)