O nome do género Citharexylum que integra esta árvore de pequeno porte deriva de duas expressões gregas, kithara e xylon. Kithara significa lira ou violino e xylon corresponde a madeira, pelo facto de a sua madeira ser usada na construção de cordofones, instrumentos musicais de cordas tocados pelos povos das Caraíbas. Fiddlewood, o nome vulgar em inglês, é uma referência explícita ao uso da sua madeira.

Na ilha da Madeira, onde é muito comum, apenas é cultivada com fins ornamentais. No outro lado do oceano, o seu aproveitamento é maior. As suas folhas ovaladas, com 20 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura, de cor verde-limão, dispõem-se de forma oposta. No inverno, parte das folhas adquire uma cor alaranjada, vindo posteriormente a cair. A floração ocorre três vezes por ano.

A primeira tem lugar em março e abril, a segunda em julho e agosto e a terceira vai de outubro a dezembro. As flores, brancas e pequeninas, dispostas em racimos com 20 a 30 centímetros, exalam um aroma agradável, que é mais intenso ao fim da tarde, sendo uma verdadeira atração para as abelhas. É conhecida por árvore-jasmim, porque o cheiro das suas flores melíferas lembra a fragrância típica desta flor.

Os frutos que a árvore-jasmim dá

Os frutos do citaróxilo, nome pelo qual a Citharexylum spinosum é conhecida, são pequenas drupas carnudas, com 0,5 centímetros de diâmetro, alaranjadas, que passam a negras quando maduras, com duas a quatro sementes. A multiplicação pode ser feita por sementeira ou através do enraizamento de estacas semi-lenhosas. As obtidas por estaca crescem rapidamente e, passados três anos, começam a florir.

É uma espécie botânica com um grande potencial ornamental, quer pelo aroma das flores, quer pelo charme da folhagem, quer pelo seu porte elegante. Da família das Verbenaceae, à qual também pertence a verbena, muito apreciada pelo seu chá, o citaróxilo é originário das Caraíbas, do Guiana, do Suriname, da Venezuela e do sul da Flórida, nos EUA. Na fase de maior desenvolvimento, pode atingir uma altura de 15 metros.

Texto: Raimundo Quintal